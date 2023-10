Attaques terroristes au Mali : Et pourtant l’armée monte en puissance !

Les FAMAs sont plus que jamais décidées à exécuter leur mission régalienne de défense du territoire national. Ceste dans cette dynamique que les forces de défense ont vigoureusement riposté a une attaque terroriste complexe, le 1er octobre 2023 dans la localité de Bamba, avait annoncé la Direction de l’information et des Relations publiques des armées. Pour rappel cette attaque est la suite d’une série que les forces du mal ne cessent de perpétrer souvent contre des cibles civiles, causant d’importants dégâts matériels et humains. Mais elles n’ont aucunement entamé le moral des FAMAS, qui dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire, n’entendent nullement s’arrêter en si bon chemin.

Pour rappel, cette attaque de Bamba est la deuxième du genre après celle du camp FAMAs de la même localité, cela intervient dans un contexte marqué par la recrudescence de violence suite à la vague de récupération des entreprises de la MINUSMA par les FAMAs.

Rappelons que la reprise des hostilités a été imposée à nos FAMAS par les rebelles irrédentistes, qualifiés de terroristes par les autorités maliennes surtout après les attaques des cibles civils. Il y a sans nul doute une dynamique guerrière dans le septentrion malien et cela a commencé suite à la reprise de l’emprise de la ville de Ber par nos FAMAs. Ces attaques lâches contre les civiles n’est autre qu’une politique désespérée de l’ennemi amollie par la puissance de l’armée pour installer le déséquilibre dans les esprits des populations.

Le Mali semble entrer dans une phase critique de la récupération de son territoire et sa souveraineté. Le but de nos autorités de transition est de jour en jour clair, exiger l’autorité de l’Etat partout sur le territoire national.

Pour rappel dans la matinée du 27 septembre 2023, selon la Dirpa, les forces armées ont repoussé une attaque terroriste complexe d’envergure de l’emprise de Acharane a environ 35 km au sud-ouest de Tombouctou.

Le 28 Septembre également une attaque kamikaze terroriste a visé le camp des forces armées maliennes de Dioura. L’armée confirme trois attaques des groupes terroristes en 2 jours, et ces attaques se multiplient au moment où la MINUSMA est en train de plier bagages au Mali. Coïncidence ou acte délibéré ou coup monté ?

Pour l’instant rien n’a pu entamer le moral de l’armée, qui dans sa mission régalienne monte véritablement en puissance. Donc elle a besoin constamment du soutien de chaque citoyen. Comme pour corroborer cette montée en puissance des FAMAS, dans un communiqué lu sur les antennes de la chaine nationale le 5 octobre, l’armée malienne affirme être désormais dans la localité d’Annefis et du coup elles viennent de briser le rideau défensif des terroristes érigés par les terroristes en leur infligeant de lourdes pertes.

Assitan DIAKITE

Commentaires via Facebook :