Centre médico chirurgical de la garnison des armées de Kati : Cessé Komé offre une nouvelle maternité ultramoderne doublée d’un centre de santé

L’opérateur économique malien Cessé Komé a offert une nouvelle maternité ultramoderne doublée d’un centre de santé au Centre médico-chirurgical des armées de Kati. La remise de la nouvelle maternité du Centre médio chirurgical de la garnison des armées de Kati a eu lieu le vendredi 19 janvier 2024.

C’est connu : Cessé Komé est un philanthrope réputé à travers le monde. Il vient de reconstruire le centre de santé de la garnison militaire de Kati. En effet, il a offert une nouvelle maternité ultramoderne doublée d’un centre de santé au centre médico-chirurgical de la garnison militaire de Kati.

La remise de l’installation et des équipements a eu lieu le vendredi 19 janvier 2024. La cérémonie était placée sous la présidence du chef d’état-major des armées, le général de division Oumar Diarra qui avait à son côté Hamidou Sampy, président de Creacom Afrique, représentant Cessé Komé.

Après la coupure symbolique du ruban, les officiels ont eu droit à une visite guidée dirigée par le colonel Issa Nafo Ouattara, médecin et directeur du Centre médico-chirurgical des armées de Kati. La maternité est bâtie sur 700 m2 et comprend six salles de consultation et une pharmacie. Un 2e bâtiment d’hospitalisation est composé de 4 grandes chambres comprenant la maternité et un bloc d’intervention chirurgicale. Les travaux ont duré 8 mois.

Après la visite des installations, Hamidou Sampy a rappelé que Cessé Komé est un opérateur économique malien installé en Côte d’Ivoire, mais travaillant en Côte d’Ivoire et au Mali.

“Cessé Komé aime son pays le Mali et a le souci de son pays, surtout sa Force armée et de défense. Et à chaque sollicitation des Maliens, il est présent pour les satisfaire. L’idée, c’est de doter le camp de Kati d’une maternité aux normes internationales. Parce que pour Cessé Komé, les femmes, surtout les épouses de soldats, doivent être accompagnées dignement. Il n’a pas fait les choses à la légère.

La structure est bâtie pour être en R+3 et en norme internationale parce que l’Armée mérite une structure digne de ce nom. Cessé Komé tient à dire qu’il est aux côtés de son armée qui se bat tous les jours pour tous les Maliens. Et chacun à son niveau doit jouer sa partition”, a déclaré M. Sampy.

Le directeur central du Service de santé de l’Armée, le colonel Issa Nafo Ouattara, s’est réjoui de la réfection de l’infrastructure. Au nom de sa hiérarchie, il a tenu à remercier Cessé Komé pour sa générosité. Il a remercié sa hiérarchie pour avoir choisi la restauration de la maternité.

“Cette considération nous va droit au cœur surtout à la veille du 63e anniversaire de notre Armée. L’Armée est bénéficiaire, je donne la garantie à la hiérarchie que mon personnel et moi allons faire bon usage de la structure qui n’est pas destinée à l’Armée seule. Elle est aussi destinée à la société civile. La preuve, nous venons d’assister à la naissance du premier bébé dont la mère est épouse d’un civil. C’est pour dire que la maternité n’est pas faite pour les femmes des militaires. Elle est faite pour tout le monde”, a-t-il ajouté.

La mère du tout nouveau-né a été gratifiée d’une enveloppe symbolique de la part du chef d’état-major de l’armée, le général de division Oumar Diarra. Cette dernière a confié qu’elle a accouché dans des bonnes conditions, sans difficulté. Elle a fait des bénédictions pour les porteurs d’uniformes et le généreux donateur Cessé Komé.

Siaka Doumbia

