La Garde Nationale du Mali est un Corps qui a une longue histoire datant de la période précoloniale. Son parcours est semé d’embuches et de réussite inestimable. Malgré les difficultés, ce Corps a fait des exploits inoubliables dans la sécurisation, la stabilisation et le maintien d’ordre dans notre pays, le Mali. Malheureusement, ses missions sont peu connues par le public voire des cadres de ce pays.

La Garde Nationale du Mali est une des composantes des Forces Armées Maliennes (FAMA). Placée sous l’autorité du Ministère de la Défense, elle est mise à la disposition du Ministère chargé de la Sécurité.

En 1890, elle est appelée Détachement de Gendarmes Métropolitains. La Garde Nationale trace ses origines depuis le Corps des Gardes Indigènes de Gendarmes à Pieds, créé au Soudan français le 11 juillet 1894. Ce Corps devient le Corps des Gardes Régionaux en novembre de la même année, puis ses soldats deviennent les Gardes Cercles Territoriaux. En 1910, elle est nommée Gardes-Cercles, Gardes-Goumiers.

A l’indépendance du Mali en 1960, elle devient la Garde Autonome du Mali, chargée de sécuriser le Nord du Mali. En 1971, elle est renommée Garde Républicaine et Goum du Mali. Elle porte son nom actuel depuis 1994, Garde Nationale du Mali.

La Garde Nationale a participé efficacement aux deux (02) guerres contre le Burkina Faso (1974 et 1985) et à la lutte contre toutes les rebellions touarègues. En 1993, 1996 et 2006, les anciens rebelles intègrent pour certains la Garde Nationale.

Pendant la guerre du Mali, la Garde Nationale reçoit le soutien de la Mission de Soutien aux Capacités de Sécurité Intérieure Maliennes.

La DEVISE de la Garde Nationale du Mali est : « Servir partout avec honneur, loyauté et discrétion ». Son SERMENT est : « Le Garde meurt mais ne se rend jamais ». Son ESPRIT est : « Soldat de la loi, animé d’une même volonté : Ne pas démériter ».

Le Garde se fait aussi remarqué par son comportement, sa disponibilité, son engagement et son sacrifice. C’est-à-dire son abnégation.

Selon l’Ordonnance N°2019-003/PRM du 04 Mars 2019, les missions assignées à la Garde Nationale sont : D’assurer la sécurité au profit des Institutions et des autorités administratives et politiques ; D’assurer la protection des hautes personnalités nationales ou étrangères ; De participer à la sûreté publique et au maintien de l’ordre public ; De participer à l’exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs ; De concourir à la Défense Opérationnelle du Territoire ; De lutter contre le terrorisme et le grand banditisme ; D’assurer l’escorte des matériels ou des délégations ; De participer à la surveillance des frontières ; De participer aux actions en faveur de la paix et de l’assistance humanitaire.

Aujourd’hui, cette Garde Nationale est présente dans les Préfectures, Sous-préfectures et dans toutes les Collectivités Territoriales du Mali. Elle est constituée autour d’un Etat-Major basé au quartier N’Tomikorobougou dans le District de Bamako.

La Garde Nationale compte également un Groupement de Maintien d’Ordre (GMO), des Groupements d’Intervention Rapide à Bamako mais avec comme périmètre d’intervention tout le territoire, des Compagnies Méharistes et enfin le Groupement Spécial de la Sécurité Présidentielle (GSSP), chargé de protéger le Palais de Koulouba.

Tout comme la Gendarmerie Nationale, la Garde Nationale est placée sous Tutelle du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants pour gestion et mise à la disposition du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile pour emploi.

La Garde Nationale du Mali joue un rôle important dans la sécurité de l’Administration Publique et contribue de façon efficace à la sécurité générale.

De sa création à nos jours, la Garde Nationale du Mali a connu seize (16) Chefs d’Etat-Major à savoir : De 1960-1969 : Lieutenant-colonel Boubacar TRAORE ; De 1969-1971 : Capitaine Baba MAÏGA ; De 1971-1983 : Lieutenant-colonel Adolph DIAKITE ; De 1983-1991 : Général de Brigade Amara DANFAGA ; De 1991-1992 : Colonel Toumani SISSOKO ; De 1992-1994 : Colonel Sadio GASSAMA ; De 1994-2001 : Colonel Gabriel POUDIOUGOU ; De 2001-2002 : Colonel Allaye DIAKITE ; De 2002-2005 : Colonel Mamadou Adama DIALLO ; De 2005-2011 : Colonel Broulaye KONE ; De 2011-2012 : Colonel-Major Yamoussa CAMARA ; De 2012-2012 : Colonel Daouda SOGOBA ; De 2012-2013 : Colonel Moussa DIAWARA ; De 2013-2015 : Colonel-Major Zoumana DIAWARA ; De 2016-2020 : Général de Brigade Ouahoun KONE et l’actuel Chef d’Etat-Major de la Garde Nationale est le Colonel Elysée Jean DAO.

Ossan KONATE

