Kidal – Mission accomplie ! Maintenant… *Il faut récompenser les méritants

*Nous appelons de nos vœux des promotions pour nos autorités et vaillant Famas, Après la victoire patriotique et la prise du symbole séparatiste terroriste, Djihadiste à Kidal*

Le Mali est plongé dans un profond trouble depuis le déclenchement d’insurrections indépendantistes et salafistes dans le nord en 2012. Et le pays subit des actes djihadistes commis par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique. La violence est aggravée par les groupes d’autodéfense, des trafiquants de drogue et les bandits de tout acabit. Et comme si cela ne suffisait, les Rebelles séparatistes, suite à la chute de Kadhafi et la déferlante des combattants recrutés en Libye et pays voisins, le Mali a été littéralement envahi.

Kidal est ainsi devenu un no man’s land, qui va, par la suite s’étendre au sud du pays. Cette situation a eu raison des différents régimes politiques à Bamako.

Après le coups d’état contre IBK, les jeunes officiers qui ont pris le pouvoir ont opéré des choix stratégiques pour libèrer le pays et reconquérir l’ensemble du territoire.

Après l’aboutissement du principal choix opéré par nos autorités de la transition, la capture de Kidal, foyer de la revendication indépendantiste d’où l’Etat central et l’armée avaient été chassés manu militari par les rebelles en 2014, est le succès militaire le plus incontestable remporté par les autorités de la transition.

Alors, n’est-il pas judicieux de magnifier les efforts des éléments des forces de défense et de sécurité déployés sur les théâtres des opérations, depuis au moins 6 mois, à travers des décorations, grades et distinctions afin que d’autres leur emboitent le pas? Et surtout, que soient rependues les vertus du courage, de l’abnégation, de la combativité… Il s’agit surtout d’envoyer un message à tous les soldats et citoyens de la nouvelle République.

Pour ces motifs, l’Etat doit adresser un message d’encouragement et de reconnaissance à tous: ceux en poste sur les différents théâtres d’opération, du Nord, du Centre et du Sud.

Ils méritent

des avantages, des bonifications exceptionnelles en grade, en prime, en décoration ou distinction, et bien entendu, une application scrupuleuse des dispositions relatives au pupitre dans le cas des défunts et handicapés à vie.

Ces mesures contribueront

à encourager davantage les soldats au-delà du sacerdoce.

Pour ces motifs, nous sollicitons des plus hautes autorités, des promotions à titre exceptionnel, à tous ces vaillants combattants et soldats de la paix… Il s’agit, bien entendu d’un vœu mais si cher ! Et nous restons convaincus que notre vision est largement partagée par les populations maliennes, de Kayes à Kidal. Le sondage que nous nous apprêtons à lancer dans les prochains jours sur la toile mondiale nous réconfortera certainement.

_En attendant, ces suggestions méritent réflexions :_

1) – le Grade de Général pour les 5 (+ 1) colonels qui font le Mali d’aujourd’hui. Ils sont jeunes, patriotes et engagés pour leur Patrie ! Grâce à leur génie, le Mali reste debout au milieu de la vague !*

*2) – Des promotions en grade supérieur pour tous les éléments qui sont rentrés triomphalement à Kidal*

*3) – Des promotions en grades supérieurs pour tous les militaires, gendarmes et policiers déployés sur les théâtres d’opération depuis au moins 06 mois au nord, au centre et au sud, sans exception.*

*4) – Des distinctions honorifiques pour les défunts, militaires et civils et des blessés.*

Nous dirons que le peuple malien à l’unisson dit : « je vous suis reconnaissant et je vous reconnais le droit de montrer à tout un chacun que vous avez des mérites et que vous avez l’ultime souffrance ».

Nous sommes réconfortés dans nos idées, car le peuple a accepté toutes les difficultés sociopolitiques et économiques en taisant ses revendications syndicales, la crise énergétique… Pourquoi pas un mécanisme destiné à rendre hommage à l’héroïsme et aux souffrances tant des combattants et tout ceux qui se sont distingués dans cette crise ? Pourquoi pas?

*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa (JKK)*

