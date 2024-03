La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel an au président de la Transition, chef de l’Etat et chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta, par les Forces de défense, de sécurité et les paramilitaires, s’est déroulée le vendredi 1er mars 2024 à Koulouba.

‘était l’occasion pour le général de division Oumar Diarra, chef d’Etat-major général des Armées, de remercier et saluer le président de la Transition pour tous ses efforts et son soutien en faveur de notre outil de défense et de souveraineté. Il a dressé une rétrospective des activités militaires et des missions assignées aux Forces de défense et de sécurité au cours de l’année 2023. Selon le général de division Oumar Diarra, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, les Forces armées de défense, de sécurité et les paramilitaires ont bénéficié d’un soutien constant des hautes autorités politiques et du peuple malien en vue du renforcement de leurs capacités et des réformes entreprises. Il a particulièrement souligné l’amélioration des conditions de vie et de travail des FAMa, leur renforcement en capacités opérationnelles, ainsi que l’excellente cohérence entre les niveaux politique, opérationnel et tactique. À cela s’ajoutent les progrès réalisés dans le projet de révision de la loi relative à l’organisation générale de la défense nationale, la militarisation de la police nationale et de la protection civile, l’adoption de l’ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut général des militaires, assortie d’avantages accordés aux militaires en activité, aux blessés, aux ayants-droits des décédés, et l’amélioration de la valeur indiciaire. Il a également mentionné le recrutement massif dans tous les corps des forces, la mise à jour du paiement de l’indemnité décennale aux familles des militaires morts au combat, l’acquisition de nombreux équipements aériens et terrestres, l’extension de l’autorité de l’Etat dans les régions de Kidal, Tombouctou et Gao, l’occupation des zones libérées par la Minusma, ainsi que la bonne collaboration avec les voisins de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Le chef d’Etat-major général des Armées a réaffirmé le dévouement et l’engagement des Forces armées maliennes (FAMa) à défendre l’honneur du Mali au prix de leur sang dans toutes les circonstances. Avant de conclure, il a souligné que les succès de 2023 ne distrairont pas les FAMa, car les défis à relever restent importants.

Selon lui, la mission demeure inchangée car les terroristes conservent des capacités de nuisance, se manifestant par des poses d’engins explosifs improvisés, des vols de bétail, des attaques de cibles civiles, et des pressions sur les populations avec une exacerbation des tensions communautaires.

Le président de la Transition, après avoir félicité les FAMa pour leur engagement et leur professionnalisme, a indiqué que les différents résultats obtenus en 2023 présagent d’un avenir plus sûr pour la sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national. Il a ajouté : “Ma satisfaction est d’autant plus grande que vous avez réussi, sans incident majeur, le retrait des forces étrangères du Mali après une décennie de présence inefficace”.

Rappelant le contexte géopolitique sous-régional, régional et international, le chef suprême des Armées a réitéré son ambition de tout mettre en œuvre pour maintenir notre outil de défense à un niveau de performance opérationnelle jamais atteint. Il a conclu en indiquant que l’avènement de l’AES est une véritable opportunité pour nos trois pays qui entendent désormais faire face aux enjeux de sécurité collective et de développement dans l’espace du Liptako-Gourma, au seul profit des populations. “Pour jouer pleinement le rôle crucial qui nous revient, à l’instar de nos frères d’armes du Burkina Faso et du Niger, nous devons sans cesse améliorer nos capacités afin de mener avec succès les opérations conjointes actuelles et futures”, a-t-il instruit.

