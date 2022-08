Sécuriser les personnes et leurs biens, tel est l’objectif que les FAMa se sont assigné. Ils sont en passe d’être atteints avec l’acquisition de nouveaux matériels permettant à l’armée malienne d’infliger de cuisantes défaites aux ennemis de la paix au Mali. Aujourd’hui, la peur a changé de camp. Les terroristes et leurs alliés ne savent plus à quel Saint se vouer.

Dans un communiqué rendu public le 20 août 2022, la direction de l’Information et des Relations publiques des armées laisse entendre des réussites que cumulent les forces de défense et de sécurité du Mali. Suite aux multiples menaces dans les secteurs de Ménaka et Bourem, des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l’attaque de Tessit dans le secteur de Tin Djarane à environ 40Km au sud-est de Tessit. Des frappes qui ont permis d’infliger des dégâts matériels importants du côté de l’ennemi.

Les frappes ont également visé des groupes terroristes en regroupement et préparation d’attaques dans le secteur de Bourem. Le 20 août 2022, aux environs de 13h, le check-point FAMa sur la sortie de Kidal et de Menaka a repoussé une attaque terroriste du Jnim avec un bilan côté ami de 2 blessés et côté ennemi 1 assaillant neutralisé et abandonné sur place et plusieurs corps emportés. Les FAMa ont récupéré 1 PKM et 5PM. Les ratissages sont en cours avec l’appui aérien.

Loin d’être les seules réussites des FAMa. Dans le théâtre centre de l’opération Maliko, les militaires Maliens sont au firmament. Pas plus tard que le 10 août 2022, les FAMa ont mené une reconnaissance offensive contre des positions terroristes dans la zone de Boni. Le bilan fait état de 8 terroristes neutralisés, des armes et des minutions récupérées. Le 13 août 2022, les FAMa, au cours d’une opération contre les éléments terroristes dans le secteur de Balaguina, cercle de Sofara, ont fait un bilan de 5 terroristes neutralisées, 4 blessés dont 2 très graves, 1PKM et 1PM récupérés.

« Le 14 août 2022, après les frappes aériennes FAMa survenues le 13août 2022 aux environs de 00h38mn contre deux bases de la Katibat Serma dans la forêt de Godowaré situé à 30Km au Nord-est de Mondoro, le bilan évalué fait état de 22 terroristes neutralisés dont 10 combattants proches du terroriste Oumar Ongoiba y compris une grande figure recherchée du nom de Aboura Ongoiba allias Ouzeifa, 37 blessés évacués vers une autre base dans la localité de Niangassagou à 19Km au sud-est de Mondoro, 2 véhicules, une trentaine de motos, 8sacs d’engrais, 3 fûts d’essence de grand diamètre ainsi que plusieurs armes et minutions incendiées », lit-on dans le communiqué.

La liste est loin d’être exhaustive. Ces résultats montrent à suffisance l’engagement et la détermination des FAMa à sécuriser non seulement les populations et leurs biens, mais aussi l’acquisition du dispositif aérien avec la Russie. Une coopération qui a donné un nouveau souffle et le dynamisme aux forces armées et de sécurité du Mali. Gare aux terroristes qui se hasardent à attaquer les militaires maliens qui montent en puissance.

En outre, les FAMa ont consolidé leur position suite à l’abandon sans condition, par Barkhane de la plateforme aéroportuaire de Gao, le 15 août 2022. Elles renforcent l’emprise de Tessit avec des visites de commandement comme le stipule ledit communiqué.

Vivement d’autres victoires des FAMa sur les forces du mal. Ce, jusqu’à l’éradication du terrorisme du Mali et du Sahel !

Bissidi SIMPARA

