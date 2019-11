A l’appel du Conseil national de la société civile (CNSC), des milliers de personnes s’étaient donné rendez-vous,le vendredi 8 novembre, au monument de l’Indépendance pour un meeting de soutien à l’armée. Une manifestation qui s’est terminée en queue de poisson.

-Maliweb.net- A peine commencé, le meeting de soutien à l’armée malienne a pris fin de manière brutale. Tout se déroulait bien jusqu’au moment où les photos du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, ont commencé à circuler sur le lieu de la manifestation.

Ce qui a excédé les manifestations qui se sont mis à jeter des sachets d’eau sur les membres du présidium qui venaient à peine de s’installer. Ils se sont dirigés vers la bourse du travail, située non loin du lieu de la manifestation où un petit attroupement s’était formé.

« Nous sommes sortis pour le Mali et non pour soutenir une personne. Ce n’est pas une question politique », clamaient les manifestants et qui en plus scandaient des propos très hostiles à l’encontre de la France. Selon nos interlocuteurs, Paris est à la base de tous les problèmes de notre pays.

C’est pourquoi, ils n’ont pas hésité à demander le départ immédiat de la force barkhane et de la Minusma du Mali. Ils sollicitent en même temps l’intervention de la Russie au Mali. Seule capable à leurs yeux de mettre fin à la crise malienne.

C’est donc un cuisant échec pour les organisateurs qui ont été copieusement conspués par les manifestants. Ils n’ont d’ailleurs pas eu le temps de livrer le contenu de leur message.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

