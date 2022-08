L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion que la dynamique offensive des FAMa se renforce davantage par la recherche des terroristes et la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’Opération Kèlètigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 19 juillet 2022 et après des actions désespérées des groupes terroristes, les FAMa ont consolidé les succès tactiques avec des actions majeures contre des ennemis de plus en plus fébriles.

“SUR LE THEATRE CENTRE DE L’OPERATION MALIKO

Les priorités opérationnelles ont été orientées sur la stabilisation du secteur de Sokolo et le reste du théâtre Centre dont les actions majeures se sont déclinées comme suit :

Le 29 juillet 2022, interpellation par les FAMa de 03 présumés guetteurs des terroristes dans le secteur de Boni avec 01 moto et des talkies walkies récupérés.

Le 30 juillet 2022, les FAMa ont mené une reconnaissance offensive, non loin de la localité de Sokolo dont le bilan est de 02 terroristes neutralisés et 01 autre blessé. Beaucoup de matériels et de la cocaïne ont été également saisis.

Le 30 juillet 2022, une patrouille FAMa en reconnaissance offensive dans 03 villages aux alentours de Sokolo, notamment à Famabougou, Seguendara et Diadian, a neutralisé 03 terroristes et blessé 02 autres qui ont fui. Elle a par ailleurs récupéré 04 motos et brulé 01.

Le 31 juillet 2022, arrestation par les FAMa de 02 individus à Sarakala, à proximité du pont barrage de Markala en possession d’une arme artisanale avec des munitions. Ils ont été mis à la disposition de la Brigade Territoriale de Markala pour des investigations.

Le 31 juillet 2022, une section du GTIA Kèlètigui de Sokolo a effectué une mission de reconnaissance offensive dans les villages de Uemoa, Karka et Mbentié au cours de laquelle 01 terroriste a été neutralisé.

Le 31 juillet 2022, après une frappe aérienne dans la forêt abritant une base terroriste dans le secteur de Malgou à environ 09 Km au Sud de Mondoro, une patrouille FAMa a fouillé ladite forêt et a récupéré 18 motos, 01 tricycle rempli de vivres calcinés et plusieurs caisses de munitions brulées.

Le 02 août 2022, un détachement FAMa, au cours d’une opération, a détruit une base GAT dans les alentours de Koramembougou, non loin de Sokolo, avec 03 terroristes neutralisés, plusieurs armes lourdes et 01 véhicule KIA récupérés.

Le 03 août 2022, une patrouille FAMa, dans le secteur de Boni à environ 30 Km à l’Est, a procédé à une opération d’opportunité dont le bilan est de 05 terroristes neutralisés, 01 fusil avec cartouches, 07 motos brulées, 02 radios, 04 chargeurs de radios, 07 téléphones et plusieurs autres matériels récupérés. 01 otage, trouvé enchainé entre les mains des groupes terroristes a été également libéré.

Egalement le 03 août 2022, une reconnaissance offensive FAMa avec couverture et appui-feu aériens a été lancée contre des groupes terroristes dans le secteur de Segué, Niondo et environs. Le bilan fait état de :

01 PM, Of FM, 02 Carabines, 10 Fusils de chasse, 01 caissette de 7,62mm, des cartouches en vrac pour fusils de chasse, 04 détonateurs :

13 motos, 05 talkies Walkies avec 01 chargeur ;

300 kg de fonio, 06 bidons d’huile de 20 litres, 01 sac de 50 kg de sucre 02 grands cartons de thé, 01 carton de maggy, 04 sacs de 50 kg de riz ;

Of poste téléviseur, 01 machine à coudre et autres petits matériels.

“SUR LE THEATRE EST DE L’OPERATION MALIKO

Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des positions FAMa notamment à Ménaka et Tessalit et sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes.

Le commandant du Théâtre Est de l’opération Maliko a conduit, avec son commandant de la Région Militaire n°7, une visite opérationnelle à Tessalit en vue de s’enquérir des conditions de vie et de travail des militaires y déployés et s’imprégner de visu du dispositif sécuritaire.

Le 02 août 2022, Interpellation de 08 présumés terroristes à Hombori par une patrouille FAMa. Après vérification faite par la prévôté, 06 ont été relâchés et les deux autres soupçonnés d’héberger des GAT sont retenus pour des besoins d’enquêtes.

” EN ZONE SUD

Dans les régions de Koutiala, Bougouni, Nara et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes.

L’Etat-major Général des Armées rassure la population que les FAMa ne dérogeront, en aucun instant, à leurs missions régaliennes de sauvegarde de l’intégrité de notre territoire et de protection des personnes et de leurs biens.

Par ailleurs, il rappelle que conformément aux objectifs à atteindre, les actions de recherches de renseignements, de poursuites et de neutralisations des terroristes jusque dans leurs derniers retranchements se poursuivront inéluctablement.

Bamako, le 04 août 2022

