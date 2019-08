Le samedi 27 juillet dernier, des centaines jeunes ressortissants de plusieurs pays africains ont manifesté, à Paris, pour dénoncer la politique française et son ingérence dans les affaires intérieurs au Mali.

En effet, pour la première fois dans l’histoire, toute les jeunesses africaines ont décidé d’être unis pour soutenir un seul pays d’Afrique par rapport à l’Ingérence des grandes puissances. Ces jeunes sont issus de plusieurs bords de combat, de plusieurs pays d’Afrique pour se réunir et mener le combat ensemble.

Par le passé des activistes, des combattants pour la libération de l’Afrique sous tutelle se battaient individuellement, ils ont décidé pour une première de se donner la main pour être plus solides pour l’unité de l’Afrique. À eux, sont venus porter main-forte, les gilets jaunes.

Les initiateurs de manif indiquent à “l’image des modèles des années 60 comme Modibo Keïta, Patrice lumunba etc, ils sont déterminés à porter le flambeau pour continuer la bataille”.

L’objectif est le même: manifester pour que la France cesse de s’introduire dans la gestion des Etats africains, qu’elle cesse ses interventions militaires et sa colonisation économique sur les peuples africains qui s’appauvrissent et meurent dans la misère”, dénoncent-ils.

“Au Mali, de son intervention, à la date d’aujourd’hui les massacres continuent toujours malgré les centaines de milliers des soldats étrangers sur le sol malien. Pour eux, la guerre a pris d’autres dimensions méconnues des maliens: la guerre ethnique. Tout le Nord du Mali est sous contrôle de ces forces étrangères pendant que le Centre brûle, tout cela c’est avec la complicité de nos dirigeants marionnettes qui ont trahit et continue à trahir leur patrie .

Face à cette ingérence des forces d’occupation, la France et la MINUSMA, “la communauté africaine rassemblée dit Non à la partition du Mali, Non aux Massacres, Non à la Présence des Mercenaires déguisés en peulh et dogon, Non à une indépendance surveillée”. Ces forces sont là que pour l’intérêt de la FRANCE et des marionnettes et non pour celui du peuple Malien.

Le message lancé est clair : “Que la France arrête immédiatement ces problèmes signalés ci dessus et respecte les droits de l’homme et la constitution Malienne ou que la France quitte tout simplement le Mali. Aussi, ils ont dénoncé de part et d’autres les crimes commis et l’état de pauvreté dans lesquels se trouvent les États africains à cause de leurs rapports avec la France.

Ils demeurent unis pour mener tous les combats ensemble au nom de l’Afrique et de la liberté humaine…”, selon les initiateurs de la manifestation de Paris.

L initiative de ce mouvement est le panafricain Donald Ngouma de Mangoubi et le gilet jaune Sébastien Perérony.

M Sylla

Commentaires via Facebook :