Requinquer la troupe et rassurer la population locale. Voilà d’un trait toute la symbolique de la visite du Chef d’État-major général des armées, le Général de division Oumar Diarra, à la tête d’une forte délégation dont le Général de brigade Jean Élysée Dao (un enfant de Mondoro), chef d’État-major de la Garde nationale, le mardi 8 mars à Mondoro.

L’attaque complexe du poste de sécurité de Mondoro, du vendredi 4 mars a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Des médias prenant fait et cause pour les groupes jihadistes n’ont pas manqué d’évoquer une rupture de la montée en puissance des FAMa. Cela tout en occultant la bravoure et la détermination des forces armées et de sécurité du Mali, qui ont infligé une cinglante défaite aux ennemis. Compte tenu de tout cela, il était du devoir impérieux du chef d’État-major général des armées d’aller signifier à sa troupe toute la reconnaissance des hautes autorités de la transition. Dans la même lancée, renouveler à la population locale le bienfondé de la mission des FAMa à son profit. A savoir, faire d’une pierre deux coups. Ce challenge fut jalousement relevé par le CEMGA, le Général de division Oumar Diarra et sa délégation, comprenant le Chef d’état-major de la Gard nationale, le Général de brigade Jean Elysée Dao.

Ainsi, lors de cette mission au pas de charge, tenue dans la journée du 8 mars, le chef d’État-major général des armées et les membres de sa délégation se sont inclinés sur les tombes des vaillants combattants tombés sur le champ d’honneur les armes à la main. Ils ont ensuite visité le poste de sécurité de Mondoro pour réconforter les hommes qui sont sur place, avant de tenir une rencontre avec les autorités coutumières et administratives locales.

Les populations très attachées aux FAMa sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux au général de division Oumar Diarra et sa délégation.

Au cours de la rencontre, le général Diarra a salué la bravoure de ces populations qui, malgré la menace des terroristes ont décidé de soutenir les FAMa.

C’est pourquoi, après l’attaque, il a donné des directives pour que le poste de sécurité de Mondoro ne soit abandonné en aucun cas et que les FAMa seront là pour sécuriser ces braves populations qui ont refusé de signer un pacte avec les terroristes.

C’est ainsi que les forces spéciales sont venues en renfort au poste immédiatement et d’autres dispositions sont en cours pour renforcer les positions des FAMa. Voilà qui réconforte plus d’un. Les riverains n’ont pas caché leur satisfaction de rester mobilisés derrière les FAMa.

Pour rappel, les FAMa se sont farouchement battus contre des terroristes lourdement armés au cours de cette attaque. Une bravoure sanctionnée par un bilan salutaire.

M. DIAWARA

