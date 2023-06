‘’Au fil de mes convictions sur le mali d’aujourd’hui et de demain’’ : Ousmane Sy et le Mali

Le samedi 10 juin 2023, la salle de conférence du Musée national de Bamako a servi de cadre pour la présentation officielle du nouvel ouvrage de Ousmane Sy intitulé ‘’Au fil de mes convictions sur le Mali d’aujourd’hui et de demain’’. Edité aux éditions la Sahélienne, ce recueil de 326 pages nous parle des convictions de l’auteur pour réussir à construire un Mali nouveau.

Natif de la région de Bandiagara, Ousmane Sy a gravi les échelons de l’administration publique et a occupé de grands postes de prise de décision. Il a été ancien ministre de l’Administration territoriale et des Collectivités locales sous Alpha Oumar Konaré, Secrétaire général de la présidence de la République sous le président intérimaire Dioncounda Traoré et ministre de la Décentralisation et de la Ville sous le président Ibrahim Boubacar Keïta.

Pendant son exposé, l’auteur a expliqué les raisons qui l’ont poussé à écrire ce livre tout en partageant un petit aperçu de son parcours, ces expériences et ses convictions. « Ce livre c’est pour partager mon expérience avec l’ensemble des Maliens. Parce que je suis quelqu’un qui a évolué pendant 40 ans dans le domaine public, j’ai exercé plusieurs fonctions, j’ai accumulé beaucoup d’expérience bonne, mais aussi mauvaise. Et aujourd’hui je suis arrivé à l’âge où je dois partager cette expérience », explique-t-il.

A travers ces écrits, l’auteur a voulu dire à la jeunesse d’aujourd’hui qui est la couche la plus nombreuse et, la plus demandée pour le changement, ce qu’il faut éviter de faire.

L’auteur nous dira que dans cet ouvrage, il évite de proposer des recettes de sorties de crise, car il ne marche pas toujours. Mais il indique des voies qu’il faudrait creuser. Peut-être qu’en suivant ces voies, on peut trouver la réponse.

L’auteur souligne que dans ce livre, les voies qu’il indique sont liées aux localités de notre pays. « Je dis que si nous voulons faire un Mali stable, prospère et en paix, il faut aller se ressourcer au niveau local, dans les cultures locales, dans les territoires locaux, dans les administrations locales. Et à partir de là, nous allons bâtir ce Mali nouveau que tout le monde attend », déclare-t-il.

Tiégoum Boubeye Maïga, journaliste, directeur de publication de ‘’La Nouvelle République’’, était l’un des critiques littéraires du livre. Il dira que de 2004 à 2020, l’auteur tient les mêmes convictions, les convictions sur la décentralisation, sur la régionalisation, la démocratie, les convictions sur le fait qu’aucun Etat ne peut se développer, si ce qu’il appelle l’Etat légal, ne parle pas avec l’Etat local et l’Etat de base.

Selon notre critique, le livre est divisé en trois partis, une première partie qui concerne la décentralisation et le développement durable, une deuxième partie qui concerne la démocratie et les droits de l’homme et une troisième partie qui concerne la sécurité et la coopération internationale.

Pour finir, il dira que l’auteur montre à travers ce livre, que la quête de la paix ne passe pas forcément par les armes. « Si on implique les populations, parce que c’est elles qui subissent, dans la recherche de solution, pour la paix et la sécurité, les uns et les autres n’auront aucune raison de prendre les armes », ajoute-t-il.

Pour clore ses propos, Ousmane Sy invite la jeunesse à lire ces genres d’ouvrage, car nous sommes à un moment crucial de notre pays, où la jeunesse a besoin de savoir tout ce qui s’est passé avant. Plus elle sait ce qui s’est passé avant, plus elle est capable de se former pour ce qui doit venir. C’est pour cela qu’il estime que ce livre est utile à côté d’autres livres, pour permettre à la jeunesse de se former simplement.

« La jeunesse doit d’abord connaître le pays, l’histoire de ce pays, la géographie du pays et aussi de réfléchir sur quel est son avenir, et s’engager dans cet avenir », ajoutera-t-il.

Zeïnabou Fofana

