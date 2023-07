Artiste de son état et grand observateur de tous les aspects de la Biennale artistique et culturelle de Mopti, clôturée hier en fin d’après-midi, Koniba Dembélé au micro de notre reporter a jeté un regard critique et objectif sur cette activité culturelle majeure dans notre pays. Qui constitue à ses yeux une occasion singulière de rassembler toutes les régions du Mali au même lieu et au même moment. Lisez son entretien.

Le Sursaut : Veuillez-vous présenter à nos lecteurs !

Koniba Dembélé : Bonjour à tous ! Je m’appelle Koniba Dembélé et je suis un artiste passionné originaire de Koulikoro. J’ai une profonde passion pour l’art et la culture de notre région et je suis actuellement à Mopti dans le cadre de la biennale artistique et culturelle 2023.

Dembélé, 13 ans après la dernière édition de la Biennale Artistique et Culturelle, quelle est votre impression sur cette nouvelle édition en cours (NDRL : l’interview a été faite avant la clôture de la Biennale) ?

K.Dembélé : je suis ravi d’être ici. Pour répondre à votre question, je suis extrêmement satisfait de cette nouvelle édition de la Biennale Artistique et Culturelle. Après tant d’années d’attente, retrouver cet événement artistique qui célèbre notre culture est un véritable bonheur. Cette nouvelle édition va permettre de montrer au monde entier la fraternité et la cohésion sociale qui existent au Mali. C’est grâce à la biennale que toutes les régions du Mali peuvent se rassembler au même lieu et au même moment. Dieu merci, depuis le début de la biennale 2023 nous n’avons pas eu de problème majeur et nous remercions les autorités compétentes pour les efforts fournis pour que cette biennale se passe dans la joie.

Nous aimerions savoir si vous avez des points de satisfaction sur cette Biennale Mopti 2023 ?

K.Dembélé : Tout d’abord, je tiens à souligner l’importance de cet événement qui met en valeur le patrimoine artistique et culturel du Mali en général et de la région de Mopti en particulier. Aussi, il contribue à promouvoir le dialogue interculturel. J’ai été particulièrement satisfait lors de la cérémonie d’ouverture du défilé de chaque région. Cela fut l’occasion pour chaque région de montrer un pan de sa culture. Ensuite, les spectacles ont répondu aux attentes, sa chaque troupe a montré son savoir-faire. En somme, je peux dire que ça été une réussite surtout pour le public.

Je suis aussi ravi que le gouvernement malien ait programmé la biennale 2023 au centre même du pays, surnommé la Venise malienne (Mopti).

Quelles sont alors vos suggestions ?

K.Dembélé : Moi en tant qu’artiste la suggestion que j’ai à faire c’est au niveau du balai à thème. Dans cet atelier j’aurais bien aimé que chaque région fasse une représentation pour démontrer les conséquences néfastes de l’activité terroriste qui sévit au Mali. Cela devrait être imposé par les organisateurs. J’espère que pour les éditions futures, ils y pencheront.

J’aimerais proposer aussi aux autorités de faire tout leur possible pour construire des grandes salles de spectacles au sein de la région qui va abriter la prochaine édition. Cela permettra de concilier l’activité culturelle avec le développement local. Comme on l’a vu ici à Mopti, les salles étaient vraiment bondées et il y’avait toujours du monde a l’extérieur qui voulait voir les spectacles. Telles sont mes suggestions.

Avez-vous des messages ?

K.Dembélé : Le message que j’ai à lancer est de demander aux autorités de continuer dans l’organisation de la Biennale car c’est le principal festival qui peut unir les Maliens sans problème. Depuis qu’on avait cessé d’organisé cet évènement, les conflits ont fait surface entre les communautés qui vivaient en parfaite harmonie. On ne veut plus voir de telles situations dans notre très chère patrie. Le Mali c’est pour nous et c’est à nous de le rendre meilleur.

Interview réalisée par Amadou Boubacar Touré, stagiaire UCAO depuis Mopti

Commentaires via Facebook :