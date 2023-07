La Biennale artistique et culturelle qui a débuté le jeudi 6 juillet 2023 se poursuit avec les compétitions. Avant les proclamations des résultats et la clôture ce dimanche, les villes rivalisent pour montrer chacune, les talents artistiques et culturels de son terroir.

Les 19 régions plus le district de Bamako sont tous présents et participent pleinement à la 23e édition de la biennale artistique et culturelle. Les différentes troupes passent pour leurs prestations sur la scène de la salle Sory Bamba, selon l’ordre de passage établi par la commission d’organisation. Les domaines sont : pièce de théâtre, orchestre moderne, ensemble instrumental traditionnel, danse traditionnelle, chœur, solo de chant et ballet à thème.

Sur la scène de l’Alliance franco-malienne, se déroulent les compétitions orchestrales régionales. Le temps de prestation est d’une heure pour les orchestres, à 15h 30 à l’Alliance franco-malienne et une heure et demie pour les autres disciplines qui ont lieu à la salle Sory Bamba à partir de 20h 30.

Sikasso, Menaka et Bandiagara ont ouvert les hostilités le vendredi, suivies par Koutiala, Nioro et Tombouctou le samedi, Koulikoro et Dioila le dimanche 9 juillet, Kidal et Ségou le lundi et Mopti e-Bamako le mardi 11.

A l’Alliance Franco-Malienne, ont déjà joué, les troupes du district de Bamako et Mopti, Ségou et Kidal, Taoudenit et Bougouni, Kita et Douentza, Kayes et Nara.

Mopti 2023 bat le record en termes de participation grâce au nouveau découpage administratif. Avec une moyenne de 90 participants par région, pour les 19 régions et le district, on a vite une idée. Le jury comprend 9 membres, pour apprécier le travail et la qualité des prestations des différentes troupes. Chacun ayant une certaine expertise dans les domaines des arts et de la culture.

Selon Diakaridja Diarra, un jeune vendeur de téléphones à Mopti, la biennale de Mopti 2023 est une opportunité pour la ville de s’épanouir. Il estime que depuis un certain temps, les populations de Mopti vivent presque dans la psychose due à la situation sécuritaire. En plus depuis le lancement officiel, ajoute-t-il dit, il y a moins de coupures d’électricités. Il espère qu’à la fin de la biennale, les vieilles habitudes ne reviennent pas.

De son côté, Abdoulaye Cissé, membre de la délégation de Taoudenit, vit une ambiance effervescente notamment lors du passage de l’orchestre de sa région dans la salle de l’Alliance Franco-malienne qui n’arrive pas à contenir les populations spectateurs.

A l’issue des délibérations du jury, les trois premiers dans chacune des sept disciplines seront récompensés.

Aminata Agaly Yattara

