La nation malienne à travers sa jeunesse, ses femmes et hommes de culture venus des 19 régions du Mali en plus du District, s’est retrouvée à Mopti, du 6 au 16 juillet 2023, pour prouver qu’elle peut rélever le challenge du vivre ensemble. Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été présidées par le chef du gouvernement Dr. Choguel Kokalla Maïga en présence des membres du gouvernement et du Conseil national de la transition, des gouverneurs des régions et du District de Bamako ainsi que les autorités locales de la région de Mopti.

Il existe des moments dans la vie d’une nation où celle-ci se retrempe dans ce qu’elle a de plus sacrée car constituant son essence. Ainsi doit-on percevoir la Biennale artistique et culturelle qui vient de prendre fin dans la Venise malienne après une dizaine de jours de communion de filles et de fils d’un Mali fortement éprouvé par plus d’une décennie de crises.

Devant une foule en liesse, le chef du gouvernement a exprimé la gratitude du chef de l’Etat à la population de Mopti en particulier et du Mali en général pour leur investissement dans la réussite de ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. «Pendant onze jours, dans la communion totale, vous avez prouvé votre attachement au Mali, à la diversité de sa culture, à ses valeurs d’unité, de diversité, de cohabitation pacifique, de tolérance, de pardon et de solidarité. Par la grâce d’Allah, notre satisfaction est grande, le succès est allé au-delà des espérances. Satisfaction pour la forte mobilisation de tous les acteurs, plus particulièrement la population de Mopti. Satisfaction pour l’hospitalité légendaire accordée aux milliers de festivaliers. C’est le lieu de remercier les partenaires techniques et financiers ainsi que le gouverneur de Mopti, des légitimités traditionnelles et du maire de la commune urbaine de Mopti, etc.»

Victoire de la jeunesse et de la culture malienne !

«Aux lauréats de l’édition 2023, mes chaleureuses félicitations ! A tous ceux qui n’ont pas été primés, je dirais : ne cédez pas au découragement car vous n’avez pas démérité ! Car, c’est la jeunesse malienne, la culture malienne, bref le Mali qui sort vainqueur de cette manifestation», a-t-il réconforté.

Les fruits ont tenu la promesse des fleurs, a déclaré pour sa part le métronome de l’événement, Andogoly Guindo, ministre de la Culture, de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière. «Cette Biennale n’aurait été qu’un rêve n’eût été la grandeur d’esprit et le sens de l’Etat des Gouverneurs de Régions et du District. Réussir l’organisation de cette Biennale avec un tel succès, dans un temps record (trois mois) est une prouesse qui convient d’être saluée. C’est le lieu de féliciter et de remercier aussi le Gouvernement, les forces de défense, la Commission nationale et la Commission régionale d’organisation, la presse, les délégations du Burkina Faso, de la Guinée et du Congo, les partenaires notamment le Bureau de l’Unesco à Bamako, ‘’Donko ni Maaya’’, le sponsor officiel Orange Mali, la Capedm, la Caremb, toutes les faîtières culturelles du Mali, la société civile, la Cafo, le Récotrade pour ce challenge réussi sous le leadership éclairé de M. le Premier ministre et sous l’impulsion de SE le Colonel Assimi Goïta», a-t-il ajouté.

Pour mieux préparer Tombouctou 2025…

Toute activité, surtout dans le contexte de crise qui prévaut au Mali, reste naturellement perfectible. Ainsi en vue d’améliorer l’organisation de la prochaine édition en 2025 dans la Cité des 333 saints, le jury a formulé des recommandations telles que la nécessité d’augmenter le nombre de lauréats et la durée de l’événement. Il a émis le souhait de voir la discipline ‘’danse traditionnelle’’ se dérouler en dehors des salles fermées etc. Le jury a également insisté sur l’institutionnalisation de la biennale après ses fréquents coups d’arrêt.

Boubacar Idriss Diarra, envoyé spécial à Mopti

Classement national et par discipline

1re nationale : Ségou

2è nationale : Bougouni

3è nationale : Dioïla

Par discipline

Solo de chant :

3è place : Kita

2è place : Taoudenit

1re place : Dioïla

Chœur

3è place : Ménaka

2è place : Tombouctou

1re place : Gao

Danse traditionnelle :

3è place : Douentza

2è place : Bougouni

1re place : San

Ensemble instrumental

3ème place : District de Bamako

2ème place : Tombouctou

1ère place : Sikasso

Ballet

3ème place : Bougouni

2ème place : Kayes

1ère place : Dioïla

Orchestre moderne

3è place : Tombouctou

2è place : Gao

1re place : District de Bamako

Pièce de théâtre

3è place : Ségou

2è place : Bougouni

1re place : District de Bamako

In fine….

Des prix spéciaux et individuels et des attestations de reconnaissance ont été remis à certains participants pour leur talent. De la part du président de la Transition, le premier ministre a remis à chaque troupe la somme d’un million.

