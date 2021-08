Bintou sidibé, confirmée point focal du Masa au Mali : « Je serai à la hauteur des attentes »

Le nouveau directeur général du Marché des arts du spectacle d’Abidjan (Masa), Hervé Patrick vient de reconduire notre compatriote, Bintou Sidibé au poste de : point focal du Masa au Mali. Mme Sidibé Bintou exprime sa totale satisfaction et remercie le nouveau patron du Masa pour la confiance placée en elle.

Le 10 juin 2021, la direction du Masa a connu un changement de directeur général. Le professeur Yacouba Konaté après 7 ans de services, a passé le témoin à Hervé Patrick. Afin d’accomplir les missions à savoir entre autres : redynamiser, repositionner et créer davantage d’engouement autour du Masa, M. Yapi a apporté un réaménagement au niveau du personnel et a créé des postes pour mieux faire face aux défis et apporter un sang nouveau au Masa.

C’est dans cette dynamique que Bintou Sidibé, a été confirmée, à son poste de point focal du Masa au Mali par le nouveau patron Hervé Yapi. Celle qui depuis quelques années, n’a ménagé aucun effort pour une meilleure participation des artistes et des journalistes maliens à l’une des plus grandes manifestations culturelles en Cote d’Ivoire et en Afrique, ne cache pas sa satisfaction.

« Je remercie le nouveau directeur général M. Yapi pour la confiance placée en ma modeste personne. C’est un sentiment de joie, de fierté et de reconnaissance qui m’anime », s’est félicitée Bintou Sidibé.

Pour une meilleure participation de la délégation malienne, Mlle Sidibé a ajouté : « mon engagement pour la participation des maliens à la manifestation sera total. Il sera également entier pour la réussite de la prochaine édition ».

Yaye Astan Cissé

