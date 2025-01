Le Mali participera, du 22 février au 1er mars 2025, à la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) avec 11 films en sélection officielle dont deux dans la catégorie long-métrage fiction, catégorie en compétition pour l’Étalon du Yannenga. Cette information a été donnée par la Cellule de communication du ministère de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme. Selon cette cellule, le pays de Souleymane Cissé (double Etalon d’Or avec Baara et Finye en 1979 et 1983) et de Cheick Oumar Sissoko (Etalon d’Or avec Guimba, un tyran une époque en 1995) signe ainsi son grand retour dans la course pour l’Étalon d’Or après la sélection dans cette catégorie du film Barkomo (La Grotte) en 2019, une coréalisation d’Aboubacar Bablé Draba et Boucary Ombotimbé. Aux dires de la Cellule, le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Mamou DAFFÉ, félicite le Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM) et l’ensemble des acteurs du cinéma malien pour cette participation, qu’il espère, portera ses fruits à l’aune de l’année 2025, décrétée l’année de la Culture par Son Excellence, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État

Commentaires via Facebook :