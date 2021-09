Communiqué de presse : Jean D’Amérique (Haïti) : Lauréat du Prix Théâtre RFI Pour Opéra poussière

Le « Prix Théâtre RFI » 2021 a été décerné à l’auteur haïtien Jean D’Amérique pour sa pièce Opéra Poussière. Il a été remis le dimanche 26 septembre à Limoges dans le cadre du festival « Les Francophonies – Des écritures à la scène ». Le jury* présidé par l’écrivaine sénégalaise Ken Bugul a salué « un texte plein de fulgurances qui rend hommage à une héroïne haïtienne et interroge avec impertinence les oublis de l’Histoire. Travaillant sur tous les registres de la langue, ce texte entremêle rêveries et revendications et témoigne d’un classicisme nourri de poésie hip hop ».

Opéra poussière fait revenir de l’au-delà Sanite Belair, sergente puiss lieutenante de l’armée révolutionnaire haïtienne, résistante anticolonialiste, exécutée en 1802, à l’âge de 21 ans, par les soldats français. Oubliée des espaces de la mémoire et des livres d’Histoire, elle soumet une demande de visa à l’ambassade des ossements, pour voyager vers la vie, et tenter de régler elle-même le problème, en trouvant place sur le Champs-de-Mars à Port-au-Prince aux cotés des pères de la patrie. De retour, deux cents ans après sa mort, elle lance son combat avec l’hashtag #HéroïneEnColère sur les réseaux sociaux et le compte twitter @SaniteBelairr pour réparer la mémoire et regagner sa place dans la grande Histoire.

Né en Haïti en 1994, Jean D’Amérique est poète, dramaturge et romancier. Il dirige le festival « Transe Poétique » et la revue de poésie Davertige. Auteur de plusieurs recueils de poèmes et de pièces de théâtre, il a reçu notamment le Prix de Poésie de la Vocation pour Nul chemin dans la peau que saignante étreinte (Cheyne, 2017) et le Prix Jean-Jacques Lerrant des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre pour Cathédrale des cochons (éditions Théâtrales, 2020). Son premier roman, Soleil à coudre, est paru chez Actes Sud en 2021.

*Le jury 2021, présidé par Ken Bugul (écrivaine sénégalaise), était composé de :

Philippe Chamaux (directeur adjoint du CDN de Normandie-Rouen), Marianne Clévy (Directrice générale du Circa-CNES – La Chartreuse), Penda Diouf (autrice), Fréderic Fisbach (metteur en scène), Corinne Loisel (responsable Maison des auteurs-trices aux Francophonies-Des écritures à la scène), Muriel Maalouf (journaliste à RFI), Vincent Mambachaka, comédien, metteur en scène, conseiller artistique du théâtre de la ville de Paris pour la saison Africa 2020 et directeur de l’Espace Linga Téré de Bangui), Gaëlle Massicot Bitty (Responsable Pôle Artistes et professionnels de l’Institut Français), Caroline Marcilhac (directrice de Théâtre Ouvert), Marie Nimier (autrice, représentant la SACD) et Marc Zinga (comédien).

Opéra poussière fera l’ouverture en juillet 2022 de la 10ème édition du cycle Ça va, ça va le monde ! organisé au Festival d’Avignon par RFI. Le texte enregistré sera ensuite diffusé sur les antennes de RFI.

A propos du « Prix Théâtre RFI » :

Créé en 2014, le « Prix Théâtre RFI » a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs écrivant en français.

RFI et ses partenaires offrent ainsi au lauréat un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers : une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen; une lecture au Festival Les Zébrures du printemps / Les Francophonies-Des écritures à la scène ; une dotation financière attribuée par la SACD ; une participation financière et un accompagnement de l’Institut français aux résidences d’écriture ; un accompagnement dramaturgique par Théâtre Ouvert ; une résidence à la Villa Ndar, à Saint-Louis du Sénégal.

