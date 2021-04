Culture : le premier festival international Bwa prévu du 26 au 29 avril à Bamako

C’est la première manifestation de la culture Bwa, une initiative de l’association des jeunes pour le développement humanitaire. Elle aura lieu à la place du cinquantenaire de Bamako au bord du Fleuve Niger du 25 au 29 avril prochain, où nombreux artistes Bwa du Mali, du Burkina et d’ailleurs sont attendus cinq jours durant pour cette manifestation culturelle.

Premier du genre, le festival Bwa est un espace de contribution à la paix et du vivre ensemble. D’où le thème : Culture et réconciliation « place des valeurs sociétales dans la gestion des questions identitaires dans le processus de la paix et la réconciliation. « La culture malienne doit rayonner au firmament pour que jouissent les différentes communautés du Mali dans leurs diversités plurielles », estime Aboubacar Diawara, président de l’association à l’initiative du festival. Lequel ne tarit pas de qualificatifs par rapport à l’homme Bwa et à la promotion de la culture Bo. « L’homme BO par nature est mûr, sage, travailleur, intègre et honnête », a-t-il qualifié.

Au cœur du festival : des manifestations culturelles, les prestations artistiques, les expositions et des conférences débat sur les thèmes : de la culture, la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Toutes les activités du festival se tiendront à Bamako dont les organisateurs justifient le choix par le fait que c’est la capitale malienne qui regorge tous les brassages de la communauté Bwa. Les organisateurs veulent un festival inclusif autour de la promotion du patrimoine culturel malien. C’est pourquoi des artistes de renommée internationale Bwa et d’autres ethnies sont attendus à la date indiquée sur les berges du fleuve Niger. Ce festival en vue bénéficie du soutien du ministère de la culture, de l’artisanat et du Tourisme et du Président de la Transition, Bah N’Daw.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

