Il s’agit de doter notre pays d’un document sur l’éthique et les valeurs partagées et ancrées dans la civilisation multiséculaire devant inspirer les générations actuelles et futures

Notre pays va se doter d’une Charte d’éthique et des valeurs. Pour son élaboration un comité de pilotage a été mis en place. Lequel a tenu sa première réunion en décembre 2021. Afin que ce comité se mette au travail, un Comité scientifique dont les activités ont été lancées ce lundi 28 février 2022, au ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a mis en place. C’était sous la présidence du chef de ce département, Ondogoly Guindo, en présence des membres du comité de pilotage.

Selon le président du comité de pilotage de cette Charte, le Pr Famanta Oulé Konaté, l’équipe dont il a lourde responsabilité de conduire, ne manque pas d’expertise, de compétence, d’expérience, de sagesse et de ressources morales sociales pour bien mener cette exaltante mission. La Charte en question sera élaborée, afin d’instaurer la grandeur du Mali d’antan, en tenant compte des exigences actuelles. Aussi, il s’agit de réconcilier les Maliens avec les valeurs qui les ont caractérisés, à savoir : la grandeur, la bravoure, l’honneur et la dignité. « La Charte sera conçue dans un esprit d’équipe, de tolérance, de fraternité, de complémentarité, d’humidité et de respect » a fait savoir le Pr Konaté.

Pour a part, le ministre Ondogoly Guindo, dira que la Charte d’éthique et des valeurs du Mali sera un document inspiré des principes, des us et coutumes ancrés dans les valeurs ancestrales et dans la civilisation universelle. C’est pourquoi, selon lui cette charte se veut une réflexion intense, dynamique, nourrie de tous les savoirs de notre pays, menée par les détenteurs des savoirs, des sciences endogènes, des connaissances de nos terroirs, pour inscrire dans le marbre ce que doit être le nouveau type de citoyen malien.

La mission assignée au comité scientifique est de rédiger ladite charte et d’en assurer la validité scientifique a souligné Ondogoly Guindo. Celle-ci, « se décline en quelques points, qui sont entre autres : l’élaboration des outils et instruments de collecte et les grilles d’analyse des données et informations ; de produire des rapports d’étape ; de conduire le processus de rédaction du document final de la charte ; d’appuyer le comité de pilotage dans le processus de publication, de vulgarisation, de traduction de la charte dans les langues nationales et son introduction dans les programmes scolaires » a ajouté le ministre Guindo.

A noter que pour la mise en œuvre du projet de Charte d’éthique et des valeurs du Mali, deux organes ont été créés : un comité de pilotage composé des membres du Gouvernement et de certaines Institutions de la République et un comité scientifique, comprenant : d’anciens ministres, des universitaires, des chercheurs, de traditionnistes et des cadres de ce pays.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :