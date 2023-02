En marge de Segou’art-festival sur le Niger : Des ambassadeurs du Fonds africain pour la culture reçoivent des trophées

Des ambassadeurs et bonnes volontés du Fonds africain pour la culture (ACF) ont reçu des trophées.

Jeudi 2 février, au cours d’une soirée à l’hôtel Savane, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop (membre du conseil d’administration de l’ACF), en présence du ministre de l’Agriculture, du directeur de la Fondation festival sur le Niger ; d’Abdoulaye Konaté et de certains dinosaures de la culture africaine, des trophées de reconnaissance ont été remis à des ambassadeurs et personnes de bonnes volonté. Il s’agit de Barthélémy Toguo, artiste plasticien camerounais ; Ky Sidiki du Burkina, sculpteur ; Camille des Seychelles, artiste peintre ; Oussama Harifari du liban, directeur du fonds arabe pour la culture ; Yabel Zabi de la Tunisie. Sur la liste figure également Abdoulaye Konaté, artiste peintre et enfin Abdoulaye Diop, membre du conseil d’administration du Fonds. Selon le parrain de la soirée, M. Diop, c’est la première fois qu’il reçoit une distinction du monde de la culture africaine. Abdoulaye Diop, faut-il le rappeler quand il était à l’Union africaine, s’est battu pour que le Fonds soit créé.

Il s’est félicité du fait que ledit fonds soit domicilié au Mali. Il s’est ensuite réjouit que des artistes aident d’autres artistes. Et de conclure que dans « notre combat en Afrique personne ne s’en sortira seule et personne ne s’en sortira sans la culture ».

Abdoulaye Konaté, membre du CA, dira que le Fonds est un espoir pour les artistes du continent, en ce sens que ce sont 1.400 candidatures venant de 45 pays du continent qui ont répondu au dernier appel à candidatures. A-t-il demandé aux mécènes, aux operateurs économiques de soutenir le Fonds.

André Le Roux, (Afrique du Sud) au nom des ambassadeurs du Fonds africain de la culture, a demandé aux opérateurs économiques de soutenir la culture pour son développement. Que les jeunes artistes qui sont en train d’émerger donnent des œuvres pour aider les jeunes artistes.

De sa création à aujourd’hui, le Fonds a financé plus de 300 artistes, par la distribution de plus du milliard de Fcfa.

A.S.

