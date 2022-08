A l’occasion de la Journée mondiale de la photographie, le ministre de la Culture a lancé, ce vendredi 19 août, l’Expo Mali-Jakura. Un projet de 30 millions FCFA pour la promotion des industries culturelles et créatives pour renforcer la paix et la cohésion sociale au Mali. C’était en présence du chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane et du représentant résidant de l’UNESCO au Mali, Edmond Mounkala.

Des images édifiantes sur la situation actuelle du Mali. L’Expo Mali Jakura est un projet de six mois avec six expositions itinérantes à Bamako, Mopti, Ségou, Gao, Tombouctou…. Aux dires de Tidiane Sangaré, Directeur de la Maison africaine de la photographie où a lieu le lancement, l’Expo Mali Jakura est un projet de 30 millions FCFA financé par la MINUSMA et l’Agence Suédoise de Développement International (ASDI) à travers l’UNESCO.

« Le Mali est en crise, mais tout n’est pas en crise au Mali », a indiqué le Chef de la MINUSMA dans son discours au lancement du projet. Des artistes maliens, explique El-Ghassim Wane, innovent et participent à des compétitions internationales et remportent des prix internationaux. Au passage, le patron de la Minusma a rendu hommage aux joueurs de la kora malienne, instrument dont il est « amoureux ».

Seydou Keita, Malick Sidibé, Abdramane Sakaly, Dianko Cissé, Adama Kouyaté, Alioune Bah… à eux et à tous les autres photographes du Mali et du monde, le ministre Andogoly Guindo a rendu un vibrant hommage, à l’occasion de la Journée mondiale de la photographie. Tenu sur le thème : « l’art, vecteur de résilience, de paix et de cohésion sociale », le projet Mali-Jakura vise, selon le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, à « dynamiser le secteur des arts visuels au Mali et à renforcer la résilience des artistes photographes et plasticiens face aux multiples crises » qui affectent le secteur de la culture au Mali.

L’Expo Mali-Jakura, a ajouté le ministre Guindo, c’est aussi un espace de promotion du dialogue interculturel pour l’ancrage d’une culture de la paix. Andogoly Guindo a rappelé aux photographes, la tenue cette année de la 13ème édition de la biennale africaine de la photographie « rencontres de Bamako ».

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :