Festival du Kouroukan-Fouga : Couleurs, sons, chaleur humaine du Mandé en France

Fanta Mady alias Sékouba Donsoba Kouyaté, invité pour animer une conférence sur le rôle et la place de l’art et la culture dans le rapprochement et le raffermissement des liens d’amitiés entre les peuples.

Pour la deuxième fois consécutive, l’association Kouroukan-Fouga, dont la présidente est madame Saran Camara, a une seconde fois, portée son dévolu sur son excellence Fanta Mady Sékouba Kouyaté, ambassadeur itinérant chargé des arts et de la culture, comme conférencier et éditeur. Cette grande rencontre artistique et culturelle entre les hommes et femmes du monde de la culture, se tient en France, depuis ce samedi 05 Octobre 2024, précisément à Saint-Jean le blanc, (salle Montisson), Orléans. L’objectif visé par les organisateurs du festival est de mettre l’art et la culture à profit, pour célébrer l’amitié entre le Mali et la France, et profiter de l’occasion, pour réchauffer et resserrer les liens historiques entre les deux peuples.

Cette démarche si noble est conforme aux valeurs de tolérance, de respect et de partage, incarnés dans la charte de Kouroukan-Fouga, cette constitution conçue en 1235, dans le mandé. C’est donc en référence à cette vérité historique que les membres de l’association qui porte son nom, ont jugé opportun d’organiser cette deuxième édition du festival de Kouroukan-Fouga, une tribune toute trouvée pour faire passer des messages, allant dans le sens de l’amitié, la fraternité, la tolérance, le partage, la solidarité et la paix entre tous les peuples, en général, et en particulier, ceux du Mali et de la France.

Le grand maître Fanta Mady Sékouba Donsoba Kouyaté, ce digne descendant de la lignée des griots appelés communément djali, en langue malinké ou bamana, ces gardiens du temple de l’art de la parole, et en sa qualité de chasseur traditionnel, donso, détenteur de pouvoirs mystiques, aura les mots justes et l’habilité nécessaire qu’on lui connaît, pour éclairer la lanterne des festivaliers. Au menu du premier jour du festival, il est prévu plusieurs activités culturelles, artistiques et musicales de tout genre, pour égayer dans une ambiante époustouflante des grands jours.

Faut-il le rappeler, la charte du mandé ou encore de Kouroukan-Fouga, a été pensée et conçue minutieusement par nos ancêtres, afin de mieux organiser nos sociétés traditionnelles dans le mandé. En effet, lorsque vous parcourez les 44 articles qui la constituent, vous vous rendez compte que tous les compartiments ou composantes de la vie ont été prise en compte.

Maintenant que nous sommes tous au même niveau d’information sur la date, le lieu, le thème, l’objectif et la dimension culturelle et sociologique de la conférence, Sékouba Donsaba Kouyaté, cet arrière-petit-fils de Balla Fasséké Kouyaté, alors à vos marques ! Tous au rendez-vous, pour ne pas vous faire raconter, les moments festifs qui seront pleins de couleurs, de sons, de chaleur humaine dans la diversité culturelle, dont dispose le grand mandé depuis des siècles et des siècles.

Tchéwi Adams KONATE.

