Festrako 2023 : La part belle à l’émotion

Pour la septième fois, le Korodougou est en fête. Cette 7ème édition présente un caractère particulier dû à la perte d’un baobab et à la restriction des autorités par rapport aux festivités du 22 septembre.

La version simplifiée a débuté par une lecture du noble Coran, suivie de la cérémonie d’ouverture, la présentation de masques et d’artistes.

La grande messe culturelle du Korodougou faite de rencontres, de retrouvailles et de fraternité a tenu toutes ses promesses du 23 au 24 septembre 2023.

Le FESTRAKO a le mérite de célébrer la culture, la cohésion et l’entente dans la commune à travers l’appropriation du festival par le Korodougou, notamment Nampassa en tête le maire Salif Coulibaly.

Durant deux jours, les activités de la septième édition du Festival Traditionnel du Korodougou (FESTRAKO) se sont déroulées. Le jour1 marqué par la cérémonie d’ouverture, avec les mots de bienvenu du chef de village Oumar Coulibaly, de la présidente des femmes Hawa Coulibaly, les allocutions du Président de l’Association pour le développement du village de Nampasso (ADVN) Dr Issa Coulibaly, la remise de kits scolaire aux meilleurs élèves du premier et second cycle et la medersa, la chorégraphie avec comme point d’orgue l’hommage à Yaya Couliblay dit Yas Coul, l’intervention de la marraine Mme Tamboura Kadidiatou Sogoba et l’inauguration de la maison des jeunes qui immortalise Yas Coul en portant son nom.

L’après-midi de ce jour1 est dominé par la prestation des masques de Mountèsso.

La nuit la température est montée par la prestation d’Aya Coulibaly qui a émerveillé le public jusqu’à minuit pour laisser la place à l’instrument chéri dudit terroir, le balafon.

Le jour2 a fait la part belle aux chansons du terroir suivi d’une prestation de l’artiste de renom international Dabara qui a fait pleurer l’assistance en rendant hommage à son ami Yaya arraché à l’affection de tous. Alors que l’après-midi est consacré aux masques de zeguebougou.

Les festivaliers ont étanché leur soif festive par des prestations de Salia Coulibaly et Dabara pour un deuxième tour

Malgré la joie, la liesse populaire, les découvertes et les retrouvailles, l’Association pour le Développement du Village de Nampasso (ADVN) porteuse de ce festival a une grosse épine dans la chaussure c’est à dire le désenclavement à travers le bitumage du tronçon qui relie le village à la route nationale.

M.Yattara, envoyé spécial

