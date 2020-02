Le jeune mannequin, Mamadou Racine Kouyaté alias Racine-K, a su, malgré tous les préjugés, tracer son chemin dans le mannequinat au Mali, voire en Afrique. Elu meilleur mannequin masculin africain en 2018, il arbore aujourd’hui la tunique de l’un des plus grands mannequins de la jeune génération au Mali. Critiqué et abaissé par la société à ses débuts, il est devenu un exemple de réussite dans le mannequin au prix de la persévérance. Aujourd’hui, il se bat pour changer le regard de la société sur ce métier vu sous un prisme déformant dans notre pays. Portrait !

l n’est pas rare d’entendre dans notre société que les mannequins sont des homosexuels ou encore des prostituées. Des étiquettes qui donnent une image rétrograde du domaine au Mali. Des préjugés qui poussent certains parents à interdire à leurs enfants de s’aventurer dans la mode ou à d’embrasser une carrière dans le mannequinat.

Au Mali, les mannequins étaient toujours considérés comme des individus à part et parfois marginalisés dans leur milieu social. Heureusement que beaucoup d’initiatives sont entreprises ces dernières années dans le domaine du mannequinat. Il y a aussi des mannequins qui redorent l’image du métier depuis quelques années.

La capitale malienne regorge désormais d’agences de mannequinat dignes de ce nom et qui se battent pour vulgariser et valoriser le métier de mannequin. Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se tromper que le mannequinat malien est en train de gagner ses lettres de noblesse, grâce à ces initiatives, mais aussi et surtout grâce à cette nouvelle génération de mannequins qui rehaussent l’éclat du mannequinat au Mali, voire en Afrique. Et l’une des étoiles filantes dans ce domaine se nomme Mamadou Racine Kouyaté alias Racine-K, meilleur mannequin africain 2018 qui fait aujourd’hui la fierté du mannequinat malien.

Né en 1991 à Bamako, le jeune Racine intègre officiellement le monde de la mode en 2013, grâce à Moussa Keita alias Mandé, l’un des meilleurs stylistes de sa génération.

“Depuis l’adolescence, j’avais un goût particulier pour l’habillement et dans le quartier mes amis m’appelaient le Bosse. Et un jour, je fus approché par Moussa qui m’a dit de défiler pour lui et c’est de là que tout est partie.

La Taille, le gabarit, le teint, la fougue sont, entre autres, des atouts incontestables en mannequinat et Racine en a à revendre. Après avoir fait ses preuves au Mali dans une société où ce métier est vu d’un mauvais œil, le jeune mannequin, passionné depuis tout jeune, changera le regard de son milieu social sur le mannequinat. Ce qui m’a le plus marqué est que tout homme qui a voulu être mannequin était considéré comme homosexuel ou je ne sais quoi”, regrette-il. “Au tout début c’était vraiment difficile, mais je ne me suis pas laissé faire et grâce à mon courage et l’assistance de ma famille et mon manager j’ai pu surmonter et changer le regard des autres sur moi”.

C’est à partir de 2014 que Racine-K amorce une carrière professionnelle dans ce domaine. Depuis, il participe à presque tous les grands évènements de la mode au Mali où il s’est imposé comme l’un des meilleurs mannequins du Mali, voire de l’Afrique. Sur son chemin, Racine a raflé de multiples trophées. Top Model et meilleur mannequin à plusieurs évènements de mode au Mali tels que le Carrefour de la mode au Mali, Pagne Folie, Nuit Blanche, Festival Daoulaba, Nuit Ortm, Pagne d’Or du Mali.

Sur le plan international, il a participé, entre autres, à Dakar Fashion Week, au Festival international de la mode africaine (Fima, 2 fois), Festival de la mode et du mannequinat africain (Fesmma, 2 fois) où il a terminé meilleur mannequin masculin en 2018 au Benin, à Saint Louis Fashion Week, deux fois au Guinée Fashion Week et deux à trois fois au Carrousel au Congo.

Aujourd’hui, Racine-K se dit fier de son parcours, notamment de son titre de meilleur mannequin africain même s’il estime que les autorités maliennes devraient elles aussi changer leur regard sur ce métier, à travers lequel le drapeau est honoré à l’échelle continentale. “J’ai été vraiment marqué par ce trophée. C’était un grand honneur pour moi de porter le drapeau malien sur le toit de l’Afrique”, se réjouit Racine qui a tout de même été déçu par l’accueil qui lui a été réservé par les autorités maliennes à l’époque : “J’ai porté haut le drapeau malien, mais les autorités maliennes m’ont négligé à mon retour, même quand j’ai essayé de les rencontrer pour leur présenter mon trophée”, a-t-il regretté, avant de préciser que le député Moussa Timbiné l’a reçu et a salué son succès continental.

L’homme vit-il de son métier ?

Malgré les efforts des hommes et femmes, l’image du mannequinat reste à redorer au Mali. Ayant sillonné plusieurs pays de la sous-région, Racine pense qu’il nous faut encore changer notre regard sur ce métier au Mal. “Le mannequinat malien n’est pas encore à la hauteur des souhaits car il y a très peu d’événements dans ce domaine au Mali. Avec l’image qu’on donne aujourd’hui au mannequinant, les partenaires soutiennent rarement les évènements de la mode. Je pense qu’on doit changer notre regard sur ce métier car c’est un métier comme un autre”, confie Racine qui reste optimiste quant au changement du comportement qui s’opère dans ce domaine au Mali, ces dernières années. “Il y a beaucoup de jeunes qui s’intéressent au mannequinat et qui le pratiquent avec sérieux et professionnalisme”, ajoute-il.

Avec de nombreux contrats par an et des défilés un partout au Mali et à l’international, Racine-K est un mannequin qui vit bien de son métier aujourd’hui. Mais à l’en croire, l’argent n’est pas la seule motivation du mannequin pour poursuivre son métier de cœur : “Si je fais ce métier avec autant d’engagement et d’amour, c’est aussi pour changer le regard de la société sur le mannequinat. Je voudrais prouver aux jeunes que le mannequinat est un métier comme tous les autres et qu’il faut croire en soi et faire fi des critiques qui l’entourent.”

Aujourd’hui, les ambitions de Racine-K sont claires : mettre le mannequinat malien sur le toit de l’Afrique, voire du monde. Pour ce faire, il ambitionne de créer à l’avenir sa propre agence de mannequinat avec toutes les commodités pour la formation des futurs mannequins internationaux. Mais en attendant, veuillez faire place, le podium est à Racine-K !

Youssouf KONE

