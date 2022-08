A entendre le coordinateur Ousmane Sow, le Grand Bamako avec tous ses partenaires ont décidé de faire une proposition de texte statuant sur les conditions d’exercice des élus au niveau du Mali et « c’est ce texte qui fait l’objet d’adoption lors de cette première session extraordinaire 2022 du Grand Bamako, suite aux recommandations de la part des uns et des autres pendant les deux mois qui se sont écoulés entre les deux sessions », dit-il.

Il faut rappeler que Grand Bamako est une inter-collectivité qui regroupe 25 membres, il y a 24 communes plus la Mairie du District de Bamako, en collaboration avec l’Association des cercles du Mali et l’Association des régions du Mali, l’Association des Municipalités du Mali. Selon le coordinateur Ousmane Sow, le Grand Bamako avec tous ses partenaires ont décidé de faire une proposition de texte statuant sur les conditions d’exercice des élus au niveau du Mali et c’est ce texte qui fait l’objet d’adoption après les recommandations de la part des uns et des autres pendant les deux mois qui se sont écoulés entre les deux sessions. Par rapport au forum, M. Sow dira que c’est un évènement international, qui sera organisé à Bamako, dans la dernière semaine du mois d’octobre, avec des partenaires comme l’Uemoa, Onu-habitat.

A l’en croire, Grand Bamako est cité en model auprès de l’Onu-habitat qui est l’instance onusienne qui régit toutes questions de planification urbaine à travers le monde. « Durant trois mois, on va inviter tous les pays de l’Uemoa, les villes capitales de l’Uemoa ensuite une ville secondaire par pays de l’Uemoa également d’autres métropoles d’Afrique tel que la communauté urbaine de Nouakchott, Libreville, entre autres. Et d’autres partenaires d’Onu-habitat tels que Barcelone, Madeline, Monreale, Bogota, etc… donc c’est ce Grant évènement que nous comptons organiser au mois d’octobre et un épilogue duquel évènement serait la présentation du Grand Bamako au niveau national, jusque-là cette métropole qui est créée depuis le 28 octobre 2018 n’a pas eu l’occasion d’être présentée à l’opinion nationale et internationale », conclut le Coordinateur du Grand Bamako, Ousmane Sow.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :