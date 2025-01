Le président de la Convention sociale-démocrate (CDS-Mogotiguiya), Mamadou Blaise Sangaré, a procédé au lancement de son livre intitulé “Période d’essai”, samedi dernier au Mémorial Modibo Kéita. Dans son tout premier livre, l’auteur retrace son propre parcours.

L’auteur, Mamadou Blaise Sangaré, et la directrice de Figuira édition, Niaré Fatoumata Kéita, étaient en face de la presse samedi dernier pour le lancement du livre “Période d’essai”. Un livre de 72 pages en 5 grands chapitres, qui essaie de retracer le parcours politique et social de l’homme politique, Mamadou Blaise Sangaré, membre fondateur et président du parti CDS/Mogotiguiya.

Pour l’auteur, ce livre intitulé “Période d’essai”, a deux grands objectifs. Dans un premier temps, l’auteur veut changer le regard de la société sur l’homme politique en général. “Pour que l’opinion ait un autre regard sur la politique” pour dire “que la politique est un métier noble”. A ses dires, tout le monde n’est pas destiné à faire la politique. “Pour faire la politique, il faut être capable”, estimera le président du CDS/Mogotiguiya.

Le second objectif du livre, selon l’auteur, est la conceptualisation du “Mogotiguiya” qui veut dire en français “avoir des gens, être leader ou entouré”. Pour M. Sangaré, comme le socialisme, le communisme, le Mogotiguiya est aussi un concept où le leader a d’abord une base et la base se retrouve en le leader. Pour le président Sangaré, le chemin de la démocratie et de l’Etat de droit reste le seul chemin du salut.

Pour le journaliste écrivain, Lafia Sinaba qui a lu le livre, “Période d’essai”, fait sa grande différence avec l’auteur qui utilise le 3e pronom personnel du singulier “il” pour se décrire. Aucun “je”, aucun “moi”, a-t-il souligné pour aussi rappeler une grande lisibilité de l’œuvre basée que sur des faits.

“Le livre est accessible à 4000 F CFA dans les librairies“, a annoncé la directrice de Figuira Edition, Niaré Fatoumata Kéita, confiant que “Blaise retrace son parcours, j’invite tout le monde à se procurer ce livre et à le lire“.

Koureichy Cissé

