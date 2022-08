Le département chargé de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, à travers son secrétaire général, Hamane Demba Cissé, a animé, le mardi 26 juillet 2022, au Mémorial Modibo Kéita, une conférence presse initiée par le Ministère de la culture à travers l’agence de promotion du tourisme, dans le cadre de la relance du secteur du tourisme au Mali. Il était accompagné par le Directeur Général de l’Agence de Promotion Touristique du Mali, Sidy Kéita et de Mme Cissé Fatimata Kouyaté, présidente de l’Association malienne des agences de voyages et du tourisme (Amavt). L’objectif est d’améliorer la fréquentation des sites et attraits touristiques du Mali; accompagner les agences de voyages dans la promotion et la commercialisation de circuits de visites sur les sites et attraits touristiques du Mali; améliorer l’accès à l’information sur les possibilités de visites et de découvertes des sites touristiques ; rendre accessibles la visite des sites aux Maliens lambda; contribuer à la valorisation, à la promotion et à la protection des sites et monuments de nos différentes régions.

« Il s’agit pour nous de vulgariser le tourisme interne, à rendre la destination interne du Mali pour que les Maliens eux-mêmes puissent prendre ce tourisme domestique à considération pour le valoriser. Il s’agit pour nous de découvrir qui nous sommes, d’où nous venons et où on part », a fait savoir le secrétaire général Hamane Demba Cissé. Durant le reste des vacances donc, ajoute Hamane Demba Cissé, chaque weekend, il y aura des sorties. « Elles seront axées sur des excursions ; des voyages intégrateurs pour faire découvrir le Mali dans sa globalité, des salons du tourisme pour exposer les potentialités du Mali pour que les Maliens s’approprient du tourisme interne pour se connaître et connaître leurs histoires », a ajouté le secrétaire général du département de la culture.

Selon Sidy Kéita, Directeur Général de l’Agence de Promotion Touristique du Mali, les principaux sites qui seront visités sont: le Musée National, le monument de l’Indépendance, le Mémorial Modibo Kéita, le Monument Kouamé N’krumah, la Tour de l’Afrique, le Parc des Sofas, le Musée des Armées, le Palais de Koulouba, et les sites touristiques de Siby. Dans les régions, ajoute-il, il est également prévu avant les prochaines vacances scolaires, des visites de proximité sur les sites et centres d’intérêt touristiques qui sont situés dans lesdites localités.

Mme Cissé Fatoumata Kouyaté s’est réjouie de cette initiative salutaire de la part du département de la culture. Selon elle, cette résilience des Maliens que le département de la culture est en train de mettre en place est capital pour le Mali, pour les Maliens. « Elle peut permettre à nos acteurs ou opérateurs du tourisme, d’être occupés, de sortir de l’inactivité, et de faire des affaires. Elle a son importance, car on n’avait pas fait attention au tourisme national. Mais le temps étant meilleur juge, on accorde de l’importance à ce tourisme inter. Nous, opérateurs du tourisme, nous réjouissons d’être mis à contribution pour nous permettre de joueur notre rôle dans cette résilience », a fait savoir Mme Cissé.

Hadama B. FOFANA

