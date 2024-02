La plus belle femme malienne pour l’année 2024, s’appelle Mme Maïmouna Keita. Il s’agit de la candidate n°14 qui représente le District de Bamako. Elle a été élue ce vendredi 23 février à l’édition de l’édition 2024 de la Nuit ORTM, pleine de spectacle et riche en émotions, au Centre international de conférences de Bamako (CICB).

Selon nos informations la nouvelle Miss serait native de Koulikoro. Âgée de 27 ans et mesurant 1,88m pour 70 kg, Mme Maïmouna Keïta déjà Miss Bamako lors de la phase régionale, a été couronnée reine de la beauté malienne en gagnant un chèque de 2 millions de Fcfa. Elle est détentrice d’une Maîtrise en gestion d’entreprise.

C’est sous les acclamations du public que la Miss n°14 a été élue par le jury. Elle s’exprime très bien en français et en bambara et représente désormais la beauté malienne à l’échelle nationale et internationale.

À noter que la Miss ORTM édition 2024 empoche la somme de 2 millions de Fcfa, la 1ère dauphine 1.500 mille et la 2ème dauphine un million. En plus de l’argent Maïmouna Keïta et ses deux dauphines ont également bénéficié de plusieurs cadeaux offerts par les sponsors.

Cette année la compétition a vu la participation de 16 candidats des régions, du District de Bamako et de la Diaspora. L’événement a été marqué par le retour de la région de Kidal dans la cour après plusieurs années d’absence due à la crise sécuritaire dans le septentrion du pays.

Le thème retenu pour cette édition 2024 était : « soutenons l’Armée pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale du Mali ». Le passage des 16 candidats en tenue militaire en hommage aux FAMa a été l’un des moments mémorables de la soirée.

Aboubacar TRAORE

