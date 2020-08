Discussions CNSP-Cedeao : Sous de bons auspices

Arrivée dans notre pays, samedi, sous la conduite de l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, la mission de l’organisation intergouvernementale a eu des rencontres avec les membres du Comité national pour le salut du peuple. Ces échanges, selon les deux parties, augurent d’une bonne collaboration dans la recherche de solutions à la crise

L’évolution de la situation politique dans notre pays marquée par la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a poussé la Cedeao à dépêcher une mission de haut niveau qui est arrivée dans notre pays samedi dernier.

La délégation, conduite par l’ancien chef de l’État nigérian Goodluck Jonathan, a été accueillie à son arrivée à l’aéroport international président Modibo Keïta par le 1er vice-président du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), le colonel Malick Diaw, le porte-parole du Comité, le colonel-major Ismaël Wagué et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Boubacar Gouro Diall.

À son arrivée, le médiateur de la Cedeao pour le Mali s’est dit confiant pour la bonne tenue des échanges avec le CNSP et pour l’obtention d’un consensus qui tiendra compte du bonheur des Maliens. Selon Goodluck Jonathan, le Mali est dans cette impasse politique depuis quelques temps et c’est sa quatrième visite dans notre pays dans le cadre de cette crise.

Après la visioconférence des chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao, soulignera-t-il, il lui a été demandé de venir à Bamako pour voir ce qui peut être fait de façon collégiale parce que la Cedeao suit de près ce qui se passe au Mali et veut le meilleur pour le pays. «Nous sommes là pour échanger avec les parties prenantes et je crois qu’à la fin des rencontres, nous allons trouver quelque chose de bien pour le peuple malien», a-t-il indiqué, ajoutant que cela arrangera la Cedeao et la communauté internationale.

