« La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Mali et a l’honneur de l’informer que le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO organise un Sommet Extraordinaire sur la situation politique en République du Mali, le vendredi 25 mars 2022, à Accra, République du Ghana, à partir de 14 heures Temps Universel. Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali, est invité à prendre part aux travaux dudit Sommet », révèle le communiqué de la Commission de la CEDEAO. A cet effet, ajoute le communiqué, la Commission de la CEDEAO saurait gré au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Mali des dispositions qu’il prendra pour en informer le Président de la Transition. La Commission de la CEDEAO saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération de la République du Mali, les assurances de sa haute considération.

A rappeler que le Médiateur de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Goodluck EBELE JONATHAN, ancien Président de la République Fédérale du Nigeria, a effectué une mission au Mali du 18 au 20 mars 2022. L’objectif de cette mission était de parvenir à un accord avec les autorités maliennes sur le délai de la transition au Mali. Mais le Médiateur de la CEDEAO a quitté la capitale malienne (Bamako) sans parvenir à un accord. Le Gouvernement du Mali a proposé un délai de 24 mois pour la durée de la transition, tandis que la CEDEAO reste campée sur 12 à 16 mois. Toutefois, les deux parties (Mali-CEDEAO) ont réaffirmé, dans leurs communiqués respectifs en date du 20 mars 2022, leur volonté de poursuive avec les discussions afin de convenir d’un calendrier de transition acceptable. Ainsi, le sommet de demain se présente comme celui de la dernière chance pour permettre aux parties (Mali-CEDEAO) de trouver des compromis et des garanties sur le délai, la durée, le chronogramme de la transition en cours au Mali.

Aguibou Sogodogo