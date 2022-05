– Pour examiner la mise en œuvre des recommandations issues de leur 41ème session.

Une réunion extraordinaire du Comité des chefs d’état-major des armées des Etats membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) se tiendra à Accra du 5 au 6 mai 2022, afin d’analyser la situation sécuritaire, a annoncé mercredi l’organisation sous-régionale dans un communiqué.

Selon le communiqué, à cette occasion, les officiers militaires évoqueront ensemble la mise en œuvre des recommandations issues de leur 41ème session tenue à Abidjan, en côte d’Ivoire du 17 au 19 novembre 2021 consacrée à l’analyse de la situation sécuritaire régionale du fait des attaques terroristes et de la multiplication des actes de piraterie maritime.

En effet, c’est à l’issue de leur dernière rencontre d’Abidjan, qu’un certain nombre de recommandations avait été formulé, dont le renforcement opérationnel des forces des pays de la ligne de front contre le terrorisme à travers la formation et l’acquisition de matériels spécifiques, le renforcement des capacités logistiques des forces des pays de la ligne de front et le soutien financier de la planification et de la conduite des opérations conjointes le long des frontières des pays de la ligne de front.

Il s’agira pour cette dernière action d’un appui financier de la Commission de la Cédéao dans l’organisation de l’opération conjointe entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo, précise le communiqué.

Durant leurs travaux, les membres du Comité des chefs d’état-major des armées de la Cédéao, discuteront des priorités d’appui opérationnel et logistique, et des modalités d’allocation de ces capacités aux Etats concernés.

Le Comité des chefs d’état-major est un organe institutionnel de la Cédéao chargé de la prévention et la gestion des conflits dans la région et regroupant l’ensemble des chefs des armées des quinze (15) Etats membres de l’Organisation Ouest-Africaine.

Depuis plusieurs années, des pays de la Cédéao notamment ceux du Sahel (Burkina Faso, Mali et le Niger) sont en proie à des attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.

Progressivement, ces attaques terroristes touchent les côtes africaines comme la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo.

En outre, plusieurs pays de la sous régions ouest africaine enregistrent une ingérence des militaires dans la gestion du pouvoir à travers des coups d’Etat comme récemment au Burkina Faso, au Mali et en Guinée.

