L’Alliance des États du Sahel (AES), formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a introduit un passeport biométrique commun le 29 janvier 2025. Ce document vise à simplifier les déplacements des citoyens de ces pays et à renforcer leur souveraineté après leur départ de la CEDEAO. Toutefois, la reconnaissance de ce passeport demeure incertaine, notamment au sein des pays ouest-africains.

Le Sénégal, acteur clé de la région, a déclaré qu’il continuerait de reconnaître les anciens passeports CEDEAO de ces États, mais n’a pas encore tranché sur la validité du nouveau passeport AES. Face à cette nouvelle réalité, la CEDEAO a adopté une position prudente en maintenant temporairement la reconnaissance des documents de voyage existants pour éviter des complications administratives. Cependant, elle n’a pas officiellement statué sur le statut du passeport AES, laissant chaque État libre de prendre sa propre décision.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé leur retrait immédiat de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), estimant que l’organisation s’était éloignée de ses principes fondateurs et subissait l’influence de puissances étrangères. Cette décision a été motivée par les sanctions imposées à ces pays après les coups d’État qui y ont eu lieu. En réponse, la CEDEAO a pris acte de ce départ tout en précisant que la sortie officielle des trois États interviendrait le 29 janvier 2025. Une période de transition de six mois a été instaurée. Les trois pays ont renforcé leur coopération en formant la Confédération des États du Sahel (AES), pour coordonner leurs politiques diplomatiques et de sécurité, pour assurer la libre circulation des personnes et des biens, et pour créer une banque d’investissement commune.

Source: https://lanouvelletribune.info/

