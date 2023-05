Le gouvernement des États-Unis félicite le peuple malien d’avoir bouté le trachome, principale cause infectieuse de cécité, comme problème de santé publique.

L’Ambassadeur des États-Unis au Mali, Rachna Korhonen, a salué cette avancée en déclarant : « Il s’agit d’une réalisation importante en santé publique. Le Mali, à travers son système de santé et ses agents de santé, a relevé le défi de bouter les maladies tropicales négligées. Bouter la principale cause infectieuse de cécité est une étape sur la voie de l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance. Félicitations au peuple malien et à tous les partenaires qui participent à cet effort crucial. »

Le Mali, grâce au soutien des partenaires et bailleurs locaux et internationaux, a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le trachome et d’autres maladies tropicales négligées (MTN) en mettant en œuvre des programmes de traitement à grande échelle, la surveillance des maladies et la gestion des soins aux personnes atteintes de morbidité chronique. Le gouvernement des États-Unis, par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a aidé le pays dans la lutte contre cinq des MTN les plus courantes et les plus pénibles et cela depuis 2006.

Le trachome est une infection oculaire bactérienne qui se transmet par contact avec des personnes infectées, souvent par contact personnel direct, par des serviettes ou des habits partagés, ainsi que par les mouches. Une infection répétée peut se transformer en une affection appelée trichiasis. Si elle n’est pas traitée, cette condition douloureuse peut entraîner une perte de vision ou une cécité permanente. La stigmatisation et la perte d’opportunités liées à la maladie peuvent imposer un fardeau économique énorme aux personnes, aux familles et aux communautés.

L’USAID reste le leader mondial dans l’élimination et le contrôle de cinq des MTN les plus courantes. Cela a été rendu possible grâce au don à l’échelle mondiale de milliards de traitements pour le trachome par des sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer. À l’échelle mondiale, l’USAID a soutenu la livraison de 3 milliards de traitements qui ont été offerts à 1,5 milliard de personnes à risque face aux MTN et dans plus de 30 pays. Au total, 11 pays soutenus par l’USAID ont bouté au moins une MTN.

Bamako, Mali, le 19 mai 2023

