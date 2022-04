Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP)

AAOO N° 22-001 / AMRTP

L’AMRTP dispose de fonds sur son budget, afin de financer son programme d’activités, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif aux Travaux de revêtement en Alucobond de l’immeuble siège de l’AMRTP.

L’AMRTP sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : « Revêtement en alucobond des façades de l’immeuble siège de l’AMRTP ».

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics à l’article 50, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de AMRTP, Rue 360 Immeuble AMRTP Hamdallaye ACI et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres auprès du Département Administration et Finances de l’AMRTP, les jours ouvrables de 8 h 30 à 16 H.

Les exigences en matière de qualification sont : Le Soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après : pour les dix (10) dernières années (2011 à 2021), avoir exécuté au moins deux (02) marchés similaires avec attestation de bonne exécution, les pages de garde, les procès-verbaux de réception et de signature des marchés correspondants émanant d’organismes publics ou parapublics ou internationaux.

Pour les entreprises nouvellement créées les exigences en matière de qualification sont : Déclarations d’une banque ou organisme financier habilité attestant de la disponibilité de fonds au moins égal au montant de leurs offres.

Le soumissionnaire doit disposer d’un personnel composé de :

No. Position Expérience globale en travaux (années) Expérience dans des travaux similaires (nombre) 1 un Ingénieur ou équivalent en structure métallique spécialiste en pose de revêtement Alucobond /Bac +5 Dix (10) années Un (01) 2 Un ingénieur génie civil ou équivalent/ Bac +5 Dix (10) années Un (01) 3 Deux techniciens de bâtiment/BT Dix (10) années Un (01)

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 50 000 FCFA, à l’adresse mentionnée ci-après AMRTP Rue 360 Immeuble AMRTP, Hamdallaye ACI – Bamako. La méthode de paiement sera en espèces à la Caisse de l’AMRTP ou par chèque bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres pourra être retiré à l’AMRTP ou sera adressé par courrier électronique.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : AMRTP Rue 360 Immeuble AMRTP, Hamdallaye ACI – Bamako, au plus tard le 26 mai 2022 à 10 heures. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus, indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :

25 500 000 FCFA conformément à l’article 69 du Code des marchés publics.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 26 mai 2022 à 10 heures à l’adresse suivante : AMRTP, Rue 360 Immeuble AMRTP, Hamdallaye ACI – Bamako.

Bamako, le

Le Président

Cheick Sidi Mohamed NIMAGA

Officier de l’Ordre National

Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information

et de la Communication et des Postes (AMRTP)

ACI 2000 – Rue 390– BP 2206 BAMAKO – MALI

Tél. : + 20 70 57 00 / 44 97 65 21

Fax : + 223 20 23 14 94 – Courriel : [email protected] Web: www.amrtp.ml

