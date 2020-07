Communiqué de presse de la CNAS-Faso Hèrè

Ces derniers temps, un texte, présenté comme une « Déclaration de la CNAS- Faso Hèrè », circule sur les réseaux sociaux.

Le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè (Convention Nationale pour une Afrique Solidaire) informe l’opinion publique que ledit texte n’émane ni de notre Président d’Honneur, le Dr Soumana Sako, lequel a d’ailleurs porté depuis hier soir un démenti catégorique sur sa page Facebook, ni d’aucune instance de notre Parti. Il s’agit en fait d’un commentaire d’un internaute dont le premier paragraphe dans la version complète est formulé comme suit : « la déclaration de la CNAS-Faso Hèrè sur les événements tragiques survenus dans notre pays force notre admiration. Au moins une lucidité dans l’analyse de la situation actuelle » fin de citation.

En escamotant ce paragraphe introductif qui indique clairement qu’il s’agit d’un commentaire, et en affublant le texte ainsi tronqué du titre incongru « La Déclaration de la CNAS –Faso Hèrè », des internautes ont, délibérément ou non, créé la confusion.

Le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè tient à mettre en garde contre l’épidémie de fake news et de manipulation de l’information dans un contexte de grande confusion et de passions exacerbées. Tous nos Communiqués et Déclarations sont toujours signés par le Secrétaire Général ou par un autre membre autorisé du Bureau Politique National et sont disponibles sur le site internet du Parti à l’adresse www.zou2012.com

Il invite tous les militants, militantes et sympathisants de la CNAS-Faso Hèrè à rester sereins, fermes et vigilants pour la défense permanente et sans faille des intérêts supérieurs du Peuple malien.

Le Mali pour tous, des chances égales pour chacun /chacune !

Bamako, le 22 juillet 2020

Pour le Bureau Politique National

Le Secrétaire Général

Soumana TANGARA

