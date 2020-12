Il y a 17 ans, lorsque le Plan Présidentiel d’aide d’urgence des États-Unis à la lutte contre le sida (PEPFAR) a été lancé, le VIH était une maladie mortelle dans de nombreuses parties du monde. Maintenant, nous avons la possibilité de contrôler cette maladie pour laquelle il n’y a ni vaccin ni remède. Le 1er décembre, Journée mondiale du sida, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie, nous célébrons les progrès accomplis ensemble et nous nous réengageons à nouveau à œuvrer pour cette cause.

Le PEPFAR travaille à travers des organisations maliennes partenaires qui fournissent des tests de dépistage du VIH, aident les personnes testées positives à suivre des traitements et à rester sous traitement jusqu’à ce qu’elles atteignent la suppression de la charge virale. Cette dernière reste un indicateur clé d’un mode de vie sain avec le VIH. Les États-Unis ont contribué à sauver plus de 18 millions de vies dans le monde et ont empêché des millions de personnes d’être infectées au VIH. En collaboration avec nos partenaires dans 54 pays, nous avons contribué à stabiliser une maladie qui fut une pandémie.

Au Mali, le PEPFAR exploite de nouvelles technologies innovantes. A titre d’exemple, l’application mobile pour smartphones et tablettes eTracker élimine toute la paperasserie et donne aux agents de la santé un accès direct à la base de données nationale sur la gestion des cas de VIH au Mali.

En partenariat avec l’UNICEF, les États-Unis s’appuient sur les investissements des Nations Unies pour l’achat d’appareils de dépistage qui permettent aux agents de la santé de faire des tests de dépistage du VIH au niveau des sites de soins. Au Mali, rien qu’au cours de l’année dernière, le PEPFAR a presque doublé son investissement à plus de 9 millions de dollars par an. En outre, il a étendu son intervention à 23 districts sanitaires et 101 centres de santé communautaire.

Les investissements au Mali à travers le PEPFAR et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) renforcent les systèmes qui contribuent à promouvoir des soins de santé efficaces, efficients, résilients et durables. Au-delà du VIH, ces efforts permettent de mieux outiller les pays partenaires comme le Mali à améliorer des vies et à faire face à d’autres problèmes de santé comme la COVID-19.

