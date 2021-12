« Magnifique – Très belle soirée – Quand se déroule le prochain AfterWork ? » Voici quelques réactions après notre dernier AfterWork.

Pour clôturer la 4ème saison des AfterWork à Bamako, nous vous avions réservé le meilleur pour la fin ; une soirée spéciale avec notre ambassadeur Beaufort : Singuila dit le Rossignol.

C’est le Queen Club qui a eu le privilège d’accueillir cette soirée spéciale et nous adressons un grand merci à toute l’équipe pour leurs efforts pour la réussite de cette soirée. Évidemment les habitués étaient là avec leurs collègues et invités et nous avons passé un bon moment autour de la Beaufort gracieusement offerte par Bramali. Et bien sûr la soirée a été clôturée par les mélodies de Singuila. Que demander de plus ?

Rendez-vous l’année prochaine pour la prochaine saison des Afterworks Bramali à Bamako !

Si vous n’êtes pas sur la liste d’invitation, inscrivez-vous par mail : [email protected].

Bonnes fêtes de fin d’année et à très bientôt !

