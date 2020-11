Energie du Mali SA : Avis A Manifestation d’intérêt : Services de Consultant

Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et des réseaux de distribution associes (PDM-HYDRO)

Audit des états financiers du PDM-HYDRO pour les exercices 2020, 2021 et 2022

AMI N° 01/2020/EDM-SA/UGP/PDM- HYDRO.

Référence de l’Accord de financement : DON N° 2100155036124

N° d’Identification du Projet : P-ML-FA0-004

Le Gouvernement du Mali a reçu un Don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et leurs réseaux de distribution associés (PDM-HYDRO) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif aux services de consultant pour l’audit des états financiers du PDM-HYDRO pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

L’objectif des services est de présenter une opinion professionnelle sur la situation financière du projet à la fin de chaque année, ainsi que sur les fonds reçus et les dépenses effectuées au cours des exercices 2020, 2021 et 2022 ainsi qu’il ressort des états financiers du projet. Lors de la réalisation de l’audit, il importera tout particulièrement de s’assurer que :

toutes les ressources extérieures ont été employées conformément aux dispositions du protocole d’Accord de don, dans un souci d’économie et d’efficience et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;

le fonds de contrepartie a été obtenu et employé conformément aux dispositions de l’Accord de financement, dans un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;

les biens, travaux et services financés ont fait l’objet de marchés passés conformément aux dispositions de l’Accord de financement ;

tous les dossiers, comptes et écritures ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au projet. Il devrait exister des relations de correspondances évidentes entre les livres de compte et les rapports présentés au FAD ;

le compte spécial a été tenu conformément aux dispositions de l’Accord de financement ;

les comptes du projet ont été préparés sur la base de l’application systématique des normes comptables internationales pertinentes ; ils donnent une image fidèle de la situation financière du projet à la fin de chaque semestre ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l’exercice.

La période prévue pour le démarrage des services du consultant est mars 2021.

L’Unité de Gestion du Projet (UGP/PDM-HYDRO), invite les Consultants (Firmes) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références de prestations, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifiés, etc.).

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures de bureau suivantes : 08H00 à 14H00 heures locales.

Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par mail contre accusé de réception à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 Novembre 2020 à 14h00mn et porter expressément la mention ou l’objet : « Manifestation d’intérêt pour l’audit des états financiers de PDM-HYDRO pour les exercices 2020, 2021 et 2022 >> :

Unité de Coordination du Projet de Développement de Mini Centrales Hydroélectriques et des réseaux de distribution associés (PDM-HYDRO)

ACI 2000, Rue 332 en face du Centre des Informations Gouvernementales (CIGMA), République du Mali-Bamako, Tél : (00223) 66 75 36 65, E-mail : [email protected] et [email protected]

Le Coordonnateur

TOUNTOU BALLO

