RAPPORT D’ANALYSE MÉTHODIQUE INTELLIGENTE D’ATIR (Rapport AMI_6)

TRANSITION 2021-2022

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE L’ANALYSE DES 120 JOURS

– L’Alliance a constaté un manque criard de résultats des Assises Nationales de la Refondation.

– L’Alliance demande une meilleure communication et transparence sur les passations de contrats miniers et leur impact sur la Nation.

– L’Alliance demande une meilleure communication sur les activités militaires et sécuritaires de la Nation, notamment en ce qui concerne les victoires de nos armées sur les terroristes.

– L’Alliance, comme dans ses rapports passés AMI_1 à AMI_5, demande aux autorités en place, d’accélérer et d’impulser une nouvelle dynamique à l’opérationnalisation de nos organes législatifs, exécutifs et judiciaires.

– L’Alliance rappelle, comme dans ses rapports passés AMI_1 à AMI_5, que toute cette batterie de changements administratifs et sécuritaires au niveau central et régional correspond à une volonté de mise en place d’une équipe portant la transition, mais rappelle que l’absence de résultat et le retard pris dans une nouvelle dynamique pourraient être interprétés comme une main mise sur tous les appareils étatiques de la part des initiateurs des mouvements du 18 août 2020 et le désir voilé de faire perdurer la transition.

– ATIR rappelle à la Transition avoir tiré la sonnette d’alarme depuis décembre 2020 en lui indiquant la lenteur de ses processus dans son rapport AMI_1.

– Le constat de Mai 2022, reste que l’Alliance rappelle à la Transition, comme dans ses rapports passés AMI_1 à AMI_5, qu’elle doit surtout acheminer la Nation vers des élections libres d’influences et démocratiques et jeter les bases d’un nouvel envol de la Patrie.

– L’Alliance constate avec amertume, que la majorité des recommandations portées par AMI_1 à AMI_5, restent d’actualité et ont à peine été effleurées par la Transition dans les domaines de : La justice, les ressources minières, et la gestion de la COVID19.

– L’Alliance invite la Transition à fortement se pencher encore davantage sur le front social, l’éducation, la santé, l’alimentation, les transports…

– Les problèmes de l’éducation fondamentale et secondaire avec l’Article 39 et du Supérieur avec des négociations mal engagées sont trop sensibles pour ne pas être résolus dans l’immédiat.

– L’Alliance félicite la Transition pour la montée en puissance des FAMA, et encourage celles-ci à pacifier et à stabiliser les zones sécurisées.

– ATIR félicite la Transition pour l’offensive diplomatique menée par notre pays.

– A ce stade, l’Alliance attire l’attention de notre Peuple sur ce qui suit : en 2012, sous les coups de boutoir des terroristes et des rebelles, tous nos verrous de défense s’écroulèrent de Tessalit jusqu’à Konna et aux portes de Sévaré ; face à une insécurité violente envahissante et qui s’enracine dans l’ensemble du pays, le Mali fit appel à une puissance étrangère pour l’aider. Hélas, cette aide n’a été ni efficace, ni amicale. Suite à son échec honteux, la puissance étrangère s’en est allée en proférant grossièretés et discourtoisies envers les autorités de la Transition. Alors, la Russie, amie originelle du Mali et de l’Armée malienne, apporte immédiatement aux FAMA une aide robuste, efficace et visible. En un temps record, le Président de la Transition, SE Colonel Assimi Goita, avec des FAMA métamorphosées, est entrain de rétablir la sécurité sur l’ensemble de notre territoire.

– ATIR salue le Chef de l’Etat, encourage les FAMA et appelle notre Peuple à l’endurance et à apporter son soutien indéfectible à la Transition et aux Forces Armées du Mali, car la victoire est proche.

– Par ailleurs ATIR demande au Chef de l’Etat de remettre, sans délai, l’ensemble de la Nation au travail. Cela nécessite l’harmonie avec notre environnement, la CEDEAO, la connaissance précise du temps de Transition afin que le dernier parcours de la Transition soit une fête de Travail et d’investissements humains à tous les niveaux pour le retour du MALI DIGNE et GLORIEUX dont nous rêvons tous.

– L’Alliance rappelle à la Transition la nécessité de répondre à ses engagements avec honneur et travail en termes de durée de la Transition.

-L’Alliance rappelle aux autorités de la Transition que la tâche demeure gigantesque, et que le compte à rebours continue de s’égrener.

En effet, « le Mali n’a plus droit à l’erreur ».

L’Alliance s’engage à mettre tout en œuvre pour que cette transition soit une réussite et assure le Peuple malien de sa vigilance pour la sauvegarde de ses intérêts.

Bamako, le 28 Mai 2022

Le Président d’ATIR

Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO

Commandeur de l’Ordre National du Mali

Chevalier de l’Ordre Internationale des Palmes Académiques du CAMES

Ancien Ministre

Commentaires via Facebook :