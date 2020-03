Lundi 24 février, Dietrich Pohl, ambassadeur d’Allemagne au Mali a rencontré à Kidal plusieurs représentants du bureau de la MINUSMA, des autorités locales, ainsi que le commandement de l’Armée reconstituée. Il a également pris part à l’inauguration des radiers construits par la MINUSMA dans la ville.

L’ambassadeur d’Allemagne a été accueilli par le chef de bureau par intérim de la MINUSMA à Kidal Djibril Ndime et le commandant du secteur Nord, le Général Hamed Nassour Soye. Dietrich Pohl s’est rendu aussitôt sur le chantier de construction de la nouvelle piste d’atterrissage qui bénéficie d’une importante contribution financière de son pays. Sur place, il a été briefé par l’ingénieur chargé de la construction de l’ouvrage sur les différentes étapes de l’exécution des travaux.

En contact avec les réalités du terrain

Le diplomate Allemand a également rencontré les autorités intérimaires de la ville de Kidal, les représentants de la société civile et des ONG partenaires. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre notamment des questions relatives à l’éducation. Pour Dietrich Pohl, il est important de se déplacer en région pour voir les réalités et discuter avec les acteurs locaux. Il a aussi affirmé que son pays -tout comme la MINUSMA- sera toujours aux cotés des populations. L’ambassadeur d’Allemagne n’a pas manqué de rappeler les liens historiques qui lient son pays au Mali. Dietrich Pohl s’est également entretenu avec des officiers de l’Armée reconstituée arrivée récemment à Kidal. Dans son programme, l’ambassadeur d’Allemagne a pris part à l’inauguration des trois radiers construits par la MINUSMA pour sécuriser et désenclaver la ville de Kidal. Ces trois radiers insubmersibles situés dans les quartiers Aliou, Tazarghaft et à l’entrée du camp Général Abdoulaye Soumaré sont à ce jour le plus grand projet piloté par la MINUSMA dans la région de Kidal. Doté d’un budget de plus de 313 millions de FCFA, le projet a été financé par le Canada à travers le Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la Paix et la Sécurité au Mali.

Satisfait des travaux accomplis, le chef de bureau régional par intérim de la MINUSMA à Kidal a déclaré que ce projet est « le fruit des dividendes de la paix et le résultat des efforts conjoints des autorités locales, des élus, des ONG, de la MINUSMA et de la communauté internationale ». Pour Djibril Ndime, « la MINUSMA est fière de contribuer à l’amélioration des conditions sécuritaires des habitants de la ville de Kidal ». Il a aussi souligné que ce projet a eu un impact socio-économique dans la ville à travers le recrutement de la main d’œuvre locale.

Toutes les autorités administratives et locales de la ville dans leurs différentes interventions se sont réjouies de la construction des radiers et ont remercié la MINUSMA pour les efforts fournis pour le bien-être de la population de Kidal. Ils ont aussi affirmé que toutes les dispositions seront prises pour prendre soin de ces radiers.

Minusma

