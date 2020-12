Pour marquer cette Journée du 10 décembre 2020, l’OCCIPRE a présenté les premiers résultats de ses actions avec les journalistes, blogueurs, internautes et représentants des organisations de la société civile.

L’OCCIPRE est un consortium soutenu par l’Union européenne et composé de Tuwindi, Amnesty International Mali (AI) et Free Press Unlimited (FPU).L’Observatoire, conscient de la montée de la Covid19 et soucieux de préserver la santé des participants, a célébré la Journée, à travers un webinaire, qui s’est tenu en présence de l’Ambassadeur de l’Union européenne au Mali, M. Bart Ouvry

Cette journée commémorative de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948 est une occasion – pour le consortium OCCIPRE – d’alerter, sensibiliser et communiquer sur les violations des idéaux contenus dans la charte.

La cérémonie s’est articulée principalement autour d’une part de la présentation du projet avec un accent sur les objectifs et les bénéficiaires et d’autre part sur les résultats du rapport SIRA (Système Intégré de Rapportage Analyse) et Xensa (avec une mise en avant des sondages d’opinion réalisés avant et après la prestation de serment du Président de la transition.

Il s’agit notamment:

– de la présentation des résultats de monitorage SIRA sur les violations des droits humains au Mali depuis septembre 2020.

– de l’étude comparative Xensa portant sur l’évolution de l’opinion de la population avant et après la nomination du Président de la transition.

– et de la présentation de Kenekanko – une plateforme d’alerte pour partager des informations relatives à la corruption avec des journalistes d’investigation.

Il faut noter que l’OCCIPRE a pour objectif la diminution de l’impunité des violations des droits de l’homme, des crimes économiques et des cas de corruption au Mali. L’emploi de la technologie digitale et mobile, facilite le monitoring collectif, la veille citoyenne et le plaidoyer commun pour la redevabilité et un accès à la justice.

Le projet OCCIPRE a formé à ce jour plus de 120 journalistes en droits humains, journalisme d’investigation, techniques de camouflage des images et des vidéos, 66 blogueurs et internautes pour le monitorage de la gouvernance et plus de 100 observateurs en monitorage de violations des droits humains.

Tous les défenseurs des droits de l’homme au Mali, les journalistes et blogueurs ainsi que toutes les personnes éprises de paix et de justice sont invitées à soutenir le projet OCCIPRE déjà en téléchargeant ou en consultant les outils numériques développés dans le cadre du projet :

– l’application mobile SIRA est téléchargeable via Google Play et la version web peut être consultée via http://sira.tuwindi.io/.

– Xensa est accessible par le lienhttps://xensa.org/#/home

– Kenekanko est accessible via le lienhttps://kenekanko.com/

Toutes questions relatives à l’usage de SIRA et de Xensa ainsi que les demandes d’interviews peuvent être sollicitées via émail et téléphone :

– Tuwindi : Yagaré Diakité, + 223 71 91 91 91, [email protected]

– AI Mali : Ramata Guissé, + 223 94 88 42 91, [email protected]

– FPU : Jens Kiesheyer, + 316 20 36 10 14, [email protected]

