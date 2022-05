En zone sud Dans les régions de koutiala, bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes responsables des attaques contre les symboles de l’état

Le bilan de ces actions fait état de

Côté terroriste

12 terroristes neutralisés

07 terroristes interpellés

12 motos, des bidons d’essence et du matériel de guerre saisis

Côté FAMA

02 blessés légers FAMa

Sur le théâtre Est de l’opération Maliko

Les opérations de routine de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la protection des forces se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Ménaka et la zone de Gossi dans laquelle localités les FAMa ont réagi vigoureusement à des tirs de terroristes armés de mitrailleuses pkm et AK 47

Suite à des menaces sur les populations civiles, des vols de réassurance ont été conduites dans le secteur de Gao, l’interpellation du terroriste Hassane dit Abou Moctar impliqué dans plusieurs attaques terroristes notamment les 03 attaques contre les FAMa à Tessit, de même que l’arrestation des suspects Mohamed AG moha et hadam AG Hainaba en possession de matériels de guerre ( 02 PKM 12 chargeurs et maillon garnis) y compris des habits et une somme de 2 734000 FCF

Sur le théâtre centre de l’opération Maliko

Un groupe tactiques interarmes GTIA a réussi une percée dans le sanctuaire terroriste du cercle de Bankass sur l’axe Timissa Segue Bankass avec la réduction d’éléments isolés et la récupération de 10 motos abandonnées par les terroristes.

L’exploitation des renseignements sûrs dans différentes zones de la région de Ségou y compris des forêts a fait

20 terroristes neutralisés y compris des combattants, des poseurs d’EEI et des guetteurs

05 suspects interpellés

10 EEI détruits

03 AK 47 03 chargeurs 01 support de mitrailleuse 12,7 mm, 14 téléphones portables, 13 motos 01 groupe électrogène, un appareil de soudure 01 tricycle 04 panneaux 05 batterie récupérés.

La base dolla et un laboratoire d’EEI dans la forêt de diandian ont été détruits

Dans le cercle de Djenné, les FAMa dans la recherche de terroristes responsables des récentes exactions contre les populations ont consolidé leur réorganisation dans la zone suite à la réaction contre la double attaques complexe d’engins explosifs improvisés EEI avec le bilan 04 morts au combat 10 blessés et d’importants dégâts matériels

Les multiples accrochages à l’ Est de Djenné ont fait

04 donzos neutralisés et 02 blessés à Niala

15 terroristes neutralisés

17 motos détruites et d’importants matériels militaires récupérés

01 base terroristes entre Tiekobougou et Oua détruite

Dans le région de Douentza, sur la base de renseignements, des frappes aériennes ont ciblé deux camps d’entraînement du terroriste Abou Mahama, suivi de ratissage des forces terrestres dans la forêt de Foulsere ( secteur de Douna) faisant

29 terroristes neutralisés dont 17 combattants et 12 jeunes recrues y compris des enfants en formation

30 terroristes blessés dont certains très graves acheminés en soins dans deux localités sur la ligne frontalières.

37 AK 47 12 obus 23 motos 03 caisses de munitions 02 véhicules, 12 Talkie walkie détruits

Dans la poursuite des reconnaissances offensives, la patrouille et la fouille des forces terrestres à Douna ont fait

12 terroristes neutralisés à la sortie du village

03 AK 47, 02 carabines chinoises et 05 fusils de chasse récupérés

Dans le secteur de Boni, des actions ciblées ont visé un groupe de 05 terroristes dont 02 important chefs en cours d’identification par les services spécialisés

Le chef d’état major général des armées s’incline devant la mémoire des morts, présente ses condoléances aux familles et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

L’état major général des armées rappelle que le respect des droits de l’homme et même que le droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite de nos opérations

Bamako, le 18 mai 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Mariam Sagara