Opération Barkhane: Actualités des opérations

Le GTD Aérocombat et les commandos montagne en action dans le Gourma et le Liptako

Le 15 août, dans le cadre d’une opération héliportée au Gourma, les commandos montagne, aux ordres du Groupement tactique désert aérocombat (GTD-A), ont réalisé une mission de reconnaissance et de fouille d’une position d’un groupe armé terroriste (GAT), appuyés par une patrouille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque. Ils ont ainsi découvert un plot logistique contenant des motos et de l’armement.

Le lendemain, le 16 août, dans le Liptako cette fois, à l’occasion d’une seconde opération, le GTD-A et les commandos montagne ont à nouveau effectué une mission de reconnaissance et de fouille, là encore appuyés par un module d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque et un drone, dans une zone potentiellement occupée par des GAT. Ces actions successives des commandos montagne ont permis de mettre hors de combat plusieurs combattants en lien avec des groupes armés terroristes et de trouver des ressources logistiques.

Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et Tchad. Elle regroupe environ 5100 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace.

