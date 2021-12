Le 23 décembre 2021 est une journée importante pour les enfants maliens. Dans l’école et dans le jardin d’enfants ” Le Mali” il y a lieu une distribution de pains d’épice de Toula dans le cadre d’un échange culturel avec la Russie, où 1 000 écoliers et 100 enfants de la maternelle reçoivent avec gratitude ces cadeaux sucrés russes.

Récemment, le partenariat entre le Mali et la Russie a commencé à se développer activement dans les domaines économique, politique, militaire, culturel et autres, depuis que le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait des soldats français de l’opération Barkhane, qui a été déployée pour lutter contre les terroristes.

Le président de la république du Mali Assimi Goïta a commencé à chercher un nouveau partenaire fiable pour aider à rétablir la stabilité dans le pays. En coopération avec la Russie, le gouvernement malien a vu la possibilité de sortir enfin de la longue crise d’insécurité causée par les activités criminelles des djihadistes dans la region. La Russie a prouvé son efficacité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, comme en témoigne sa coopération avec la République centrafricaine.

Ces derniers mois, la Fédération de Russie et la République du Mali ont noué des relations très amicales et crédibles. La Russie s’est révélée non seulement un partenaire efficace dans le domaine militaire, mais aussi un ami fidèle. Le gouvernement russe a régulièrement commencé à envoyer des cadeaux au peuple malien, qui a beaucoup souffert des activités terroristes dans la région.

Le 23 décembre 2021, la population malienne a reçu une excellente nouvelle de l’arrivée d’un avion avec des cadeaux de la Russie. L’avion est arrivé à Bamako, entièrement chargé de pain d’épice de Toula pour la joie des enfants. Le 19 novembre 2021, encore un avion transportant des friandises pour enfants maliens est également arrivé de Russie au Mali.

Les diplomates qui discuteront de l’ouverture du bureau de Rossotrudnichestvo pour les échanges culturels et éducatifs et les représentants du ministère de la défense, qui discuteront des nouvelles livraisons et des travaux d’accompagnement technique, ont également décollé dans le même avion. Et aussi encore un avion avec des offrandes de la Russie est arrivé au Mali le 11 décembre 2021, entièrement chargé de boîtes contenant des cadeaux sucrés pour les enfants et des souvenirs.

Le peuple malien est très reconnaissant à la Russie pour son aide et très intéressé par le développement des relations avec ce pays ami, comme en témoignent les nombreux rassemblements auxquels les maliens viennent avec des drapeaux russes, appelant à une coopération avec la Russie.

Seydou Coulibaly, journaliste indépendant

