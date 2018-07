C’est alors qu’à travers ces lignes, je me suis fait le devoir, en ma qualité de président du Conseil des sages de l’UM-RDA, d’éclairer plus d’un, au-delà de la personne de l’ancien sous-préfet de Markala, sur l’existence de ce parti, issu de l’US RDA qui mena notre pays à l’indépendance sous l’égide du président Modibo Keita (paix à son âme).

Pour mémoire, l’US RDA est née en 1946, à la suite du congrès constitutif du RDA (Rassemblement Démocratique Africain) dont elle est devenue une section. A ce congrès, le Président Félix Houphouêt Boigny de la Côte d’Ivoire a invité tous les partis politiques et les hommes de bonne volonté à se donner la main dans la franchise en vue d’aspirer aux indépendances et affronter les difficultés à venir. Et Félix Houphouêt Boigny de demander à tous les partis politiques d’Afrique présents à ce congrès de former des sections du RDA dans leurs pays respectifs.

C’est ainsi que l’US RDA a vu le jour au Soudan (futur Mali). Le but de l’US RDA est : l’amélioration des conditions de vie des populations. Ses objectifs : unité africaine, lutte pour la paix, coexistence pacifique, la discipline conduisant à une unité d’action.

Par la suite, pour des divergences de vue, certains militants se sont retirés pour créer le BDIA, parti de feu Tiéoulé Mamadou Konaté (paix à son âme). “Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es” dit l’adage. L’US RDA et le BDIA ayant les mêmes objectifs fusionnèrent pour donner naissance à l’UM RDA Faso jigi (Union Malienne RDA).

Il est bon à savoir que le militant de l’UM RDA est avant tout le citoyen conscient, honnête, sincère, et loyal vis-à-vis du parti, le responsable à un niveau plus élevé. Au sein de ce parti, les idées, les opinions, les problèmes sont confrontés, discutés, examinés sous toutes leurs formes, à tous les échelons avant de faire l’objet de décisions obligatoires pour tous. La libre discussion, la liberté d’expression, d’opinion faite avec la franchise, l’autocritique, la discipline conduisant à une unité d’action en sont le principe directeur. Le militant de l’UM RDA est celui qui a rompu avec l’égoïsme, l’égocentrisme et l’individualisme. C’est enfin celui qui confond son bonheur avec celui des autres.

Voilà ce qu’est l’UM RDA, le parti qui intègre l’effort collectif pour édifier la dignité et l’honneur d’un Mali indépendant, puissant et prospère.

Vive l’UM RDA, Respectueuse du passé, confiante en l’avenir !

Abdoulaye DIARRA

Conseiller Pédagogique à la retraite à Markala

Tél. : 74 54 27 37 ou 98 15 82 26

Commentaires via Facebook :