Nous ne cesserons jamais d’insister sur notre conviction que la consolidation de notre nation ne se fera qu’avec l’instauration d’une paix durable sur toute l’étendue du territoire national. Il est très important de comprendre que la promotion de la prospérité repose forcément sur la préservation de la paix et de la sécurité nationale. D’où la nécessité de prendre les décisions éclairées essentielles à la réussite de nos démarches pour un Mali stable et surtout de montrer la volonté politique nécessaire qui nous permettra de consolider notre nation. Aussi insistons-nous encore pour que nous avançons avec rapidité et urgence dans les négociations avec l’ensemble des partenaires régionaux et internationaux afin d’assurer la cohésion de nos actions, de même et surtout nous réunir autour de l’accord de paix afin d’obtenir des avancées significatives et le conclure, étant donné que nous avons beaucoup à faire en cette période de périls et de possibilités. Mais encore, nous pensons qu’il est nécessaire d’être audacieux dans nos actions et elles doivent être vitales. Et il n’y a donc pas meilleur moment que le présent pour agir hardiment afin d’alléger les souffrances de nos populations et consolider davantage notre nation.

Nous avons urgemment besoin d’une nouvelle stratégie de sécurité nationale qui définit une orientation stratégique positive pour le Mali et qui permettra de restaurer les avantages du pays tout en se reposant sur nos propres efforts. Un Mali renforcé et renouvelé assurera la paix et dissuadera l’hostilité. C’est alors que nous pourrons relancer l’économie au profit des travailleurs et des entreprises, ce qui est nécessaire pour restaurer notre fierté nationale et atteindre nos objectifs de développement durable. Une économie forte protège le peuple, renforce le tissu social et nos valeurs et soutient l’État de droit.

Notre pays fait face à de grands défis sociaux, financiers et économiques à relever. Nous devons conjuguer nos efforts et énergies en commun pour mieux faire face à l’adversité, et surtout relever ensemble ces grands défis auxquels notre nation est confrontée. Le moment est venu de mettre fin aux conflits et de libérer le vaste potentiel humain et les opportunités économiques que la paix apportera à notre nation et à la région dans son ensemble.

Cheick Boucadry Traore

