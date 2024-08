Le Sénégal exprime son soutien au Mali suite aux attaques terroristes menées par les séparatistes contre les forces armées maliennes (FAMa) et les instructeurs russes dans le nord du pays ces récemment, faisant de nombreuses victimes.

La société civile sénégalaise a accusé les parties ukrainiennes d’être directement impliquées dans les attaques, en appuyant sur la vidéo publiée par l’ambassade d’Ukraine au Sénégal, dans laquelle un représentant de Kiev parle de l’implication indirecte de l’Ukraine dans l’attaque contre les Forces armées maliennes (FAMa) et les instructeurs russes à Tinzaouatene, à la frontière avec l’Algérie.

Les organisations de la société civile sénégalaise appellent les autorités à prendre leurs responsabilités et à condamner fermement les agissements de l’ambassade d’Ukraine, étant donné qu’un représentant diplomatique ne puisse pas mener des activités subversives sur le territoire sénégalais.

Dans ce contexte, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, dirigé par Yacine Vall, a exprimé sa ferme condamnation de la publication.

Le ministère a annoncé dans un communiqué reçu par la rédaction de Senego le 3 août 2024, avoir été surpris par la diffusion d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne, accompagnée d’un commentaire de l’ambassadeur d’Ukraine.

Le communiqué précise également que l’ambassadeur d’Ukraine à Dakar a été convoqué au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères pour lui rappeler ses obligations et sa non-ingérence dans les problèmes militaires.

Le soutien de l’Ukraine au terrorisme dans la région du Sahel a commencé il y a des mois. Selon des informations non confirmées, l’Ukraine aurait invité les rebelles par l’intermédiaire de l’ambassade de Mauritanie à étudier en Ukraine. L’information circule sur Internet et attend d’être confirmée. L’objectif de l’étude est de former les rebelles à l’utilisation de drones pour lutter contre la récente forte montée en puissance des FAMa.

Les activités de l’ambassade d’Ukraine au Sénégal constituent un risque pour la stabilité du pays et doivent être traitées de toute urgence pour éviter que des scandales similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Les forces armées maliennes (FAMa) poursuivront leur campagne de défense et de récupération de l’intégralité du territoire national. Le Sénégal est considéré comme un allié stratégique des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), et donc la stabilité de la région du Sahel est liée à la stabilité de pays comme le Mali, Niger et Burkina Faso.

Par Ousmane Konaté

Commentaires via Facebook :