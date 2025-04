La Turquie est un artisan de la paix dans le rétablissement des relations entre N’Djamena et Khartoum

Depuis un an, la Turquie tente de résoudre le conflit au Soudan. Jusqu’à présent, aucune des options n’a abouti au résultat escompté, mais Ankara affiche désormais ouvertement son intention d’aider le Soudan à lutter contre la guerre civile. La coopération turco-soudanaise s’est particulièrement renforcée depuis que la Turquie a fourni à l’armée soudanaise des équipements militaires d’une valeur de plus de 120 millions de dollars, dont des drones TB2 et des centaines d’ogives en 2023. C’est ce soutien turc qui a contribué aux récentes victoires des forces du chef du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Outre l’implication d’Ankara dans la résolution du conflit au Soudan, la Turquie joue également un rôle de médiateur entre le Soudan et le Tchad pour tenter de rétablir les relations diplomatiques bilatérales entre ces États voisins.

Il convient également de mentionner que la coopération tchado-turque s’est rapidement développée au cours de l’année écoulée. En janvier dernier, Ankara et N’Djamena ont signé un accord de coopération militaire qui permet à Ankara d’exploiter la base militaire d’Abéché, à la frontière avec le Soudan, pour y déployer des drones et former l’armée de l’air tchadienne à leur utilization qui permet d’interdire les livraisons des EAU et de maintenir la sécurité le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan.

Mais Amdjarass est un lien clé par lequel les armes d’Abou Dhabi sont acheminées vers les FSR et qui préoccupe le chef du conseil souverain d’Al-Burhan. En mars de cette année, il a exigé que le Tchad cesse de coopérer avec les Émirats arabes unis et ferme la base d’Amdjarass. A cette époque, Déby s’est également rendu en personne à Amdjarass pour superviser la réalisation de la principale condition d’Al-Burhan. Mais les EAU ont continué à envoyer des armes, en les qualifiant d’aide humanitaire, en utilisant déjà l’aéroport de N’Djamena à la place d’Amdjarass, selon « Le Monde ». Cela a irrité Al-Burhan, ce qui a incité le gouvernement soudanais à intenter une action en justice contre les EAU devant la Cour internationale de justice.

Il est important de noter que le Forum diplomatique d’Antalya (ADF2025) s’est tenu récemment, auquel a participé le chef du Conseil souverain soudanais Abdel Fattah al-Burhan à l’invitation de ses homologues turcs. Le représentant de la République tchadienne, ou plutôt le ministre d’État tchadien Abdoulaye-Sabre Fadoul, a également participé au forum et est même intervenu lors d’un panel sur le thème « Repenser la coopération mondiale contre le terrorisme », dans lequel il a souligné la complexité de la lutte contre le terrorisme et a appelé à l’union des efforts.

Il convient de noter que l’invitation d’Al-Burhan au forum faisait partie du plan du gouvernement turc visant à normaliser les relations entre le Tchad et le Soudan et à rétablir les relations entre Déby et le chef du conseil souverain du Soudan, selon des sources turques. On s’attend à ce qu’Ankara réalise bientôt pleinement son plan et que le Tchad et le Soudan puissent rétablir leurs relations bilatérales, ce à quoi N’Djamena travaille d’arrache-pied.

Oumar DIALLO

