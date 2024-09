LCI-Figaro, un média de mensonge et de désinformation

En prenant des mesures de suspension contre le média LCI, la Transition militaire a fait un acte de patriotisme et de justice. Ce média occidental et néocolonialiste passe le temps à dénigrer et à mentir sur l’Afrique subsaharienne en valorisant les exploits des rebelles et en omettant volontairement les succès des armées de l’AES. Tous ces mensonges par omission ont pour but de montrer l’incapacité stratégique des Armées de l’AES depuis le départ des troupes françaises qui n’ont rien fait dans ces pays que d’activer les rebellions contre les pays du Sahel. Par cette désinformation, LCI tente de démontrer que sans l’ancien colonisateur, rien ne va en Afrique, ce qui est une contre-vérité. Le régime du Président Modibo KEÏTA, après avoir chassé la France a vaincu la rébellion et créé une infrastructure d’industries légères et de transport aérien efficaces. Malheureusement, ces réalisations ont été interrompues par de multiples insurrections militaires.

Les désinformations et les mensonges de LCI portent sur les conflits Russo-Ukrainiens. Si ça ne dépendait que de LCI et de ses anciens Généraux et Colonels, l’Ukraine aurait déjà gagné la guerre. Les succès militaires des Russes sont volontairement omis, ceux de l’Ukraine sont valorisés par des anciens animateurs colonels et généraux mis en déroute en Indonésie, en Algérie, au Viêt-Nam, en Afghanistan qui sur LCI, s’érigent en grands stratèges. La France n’a jamais gagné une guerre en dehors de l’Afrique noire qui à l’époque n’avait pas d’armées équipées et organisées. Avant l’ère de dominations étrangères, nos artisans forgerons savaient fabriquer des armes à feu, des fusils, des canons. Ce sont des guides qui leur ont encouragé dans les conflits contre les envahisseurs blancs. Comme a fait Chaka Zoulou en Afrique du Sud. Actuellement que certains pays africains ont pris conscience de leur souveraineté, il est temps de se détacher de l’Occident néocolonialiste impérialiste en s’alliant avec la Russe qui est la seule puissance qui tient compte de l’Afrique noire. L’Afrique noire peut se développer sans l’Occident impérialiste et néocolonialiste. Elle a besoin de deux choses : l’autosuffisance alimentaire et les industries de transformation de ses matières minérales. La Russie peut l’aider à réaliser ce dessein.

C’est ainsi que le panafricanisme peut naître. Ceux qui parlent de panafricanisme en restant soumis aux volontés de l’Occident ne font que marginaliser l’Afrique. Ils sont au service de l’Occident impérialiste et néocolonialiste particulièrement de la France. L’Alliance des Etats du Sahel (AES) ne doit pas se laisser endormir par le slogan « panafricanisme ». Ceux qui prônent le panafricanisme n’ont qu’à montrer l’exemple en se détachant de la France. Quand tout est dirigé vers la France et l’Europe, on ne doit pas donner de leçon de panafricanisme aux autres pays africains.

Dr Tiécoro DIAKITE

Docteur en Economie du Développement (Paris I)

Diplômé Expertise Comptable (Paris)

Diplômé en Droit des Affaires (Paris I)

Ancien Ministre

Ancien Expert principal du BIT

Lauréat International AWARD 2008

Chevalier de l’Ordre National du Mali

