Tandis que les vrais fauteurs de troubles et fourreurs de mer…s vaquent paisiblement entre le Nord et le sud du Mali, tandis que. les vrais narcotrafiquants circulent librement dans le Mali et au-delà de nos frontières le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage d’ajouter cinq maliens à la liste noire des sanctions, sur requête de la France.

Seulement cette fois ci le colonisateur s’est trompé de cibles et de personnes et aussi les raisons évoquer sont nulles en ce qui concerne l’honorable Ould Mataly Député élu à Bourem.

Une des rares figures de la réconciliation entre arabes et Sédentaires de la Région de Gao.

L’Honorable Mohamed Ould Mataly pour rappel a été élu sur la même liste que l’Honorable Haidara Aichata CISSE dite CHATO dans la circonscription électorale de Bourem ceci est dû à son talent de réconciliateur, homme épris de paix et de justice qui n’a jamais ménagé le mensonge et la trahison.

Les Honorables Mohamed Ould Mataly et CHATO soutiennent ensemble le vivre ensemble dont ils sont l’incarnation.

La jeunesse de Bourem singulièrement et généralement celle de la Region de Gao, se dit sidérée par cette annonce du CS des NU.

A savoir que la France reproche à tort à l’Honorable Mohamed Ould Mataly d’être à l’origine de manifestations contre l’accord de paix au Mali.

Disons que c’est les 80% des maliens qui sont contre la.mise en œuvre de l’AccordLes maliens doivent être plus que jamais prudents et vigilants contre ces petites annonces et déclarations dont use le colonisateur pour déstabiliser le Mali.

A bon entendeur salut

TOURE Hamidou Elhadji

